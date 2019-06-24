رفع تصنيف «أورينت للتأمين»

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رفعت مؤسسة التصنيف العالمية A.M.Best التي تصنف شركات التأمين ومقرها الرئيسي في الولايات المتحدة التصنيف الممنوح لشركة أورينت للتأمين إلى المرتبة ( +A) بدلاً من (ِA).

كما منحت نفس التصنيف لشركتها الفرعية أورينت تكافل (مصر )، وقالت A.M.Best في بيان صحفي صدر في لندن: إن رفع التصنيف يعكس الأداء الممتاز لشركة أورينت، والذي يتفوق على مثيلاتها من شركات التأمين العاملة بالمنطقة، فيما يختص بالأرباح الفنية وصافي الأرباح.

وقال عمر الأمين الرئيس التنفيذي لمجموعة أورينت: إن هذا التصنيف هو الأول والوحيد من نوعه في منطقة الشرق الأوسط ودول الخليج، وهو يماثل التصنيف الممنوح لمؤسسة لويدز، وهو ما يعتبر فخراً لصناعة التأمين في الدولة.