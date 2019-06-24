الإمارات تؤسس أول مشروع لإنتاج الغاز الحيوي في المنطقة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:ممدوح صوان

وقعت شركة الروابي للألبان، اتفاقية جديدة مع شركة «إم إي- إل إي» الألمانية لإطلاق أول مشروع من نوعه لإنتاج الغاز الحيوي على مستوى القطاع في منطقة الخليج العربي، بتكلفة تصل إلى 50 مليون درهم، حيث سيتم الانتهاء من المشروع خلال عام على أن يتم تسليمه في نهاية إبريل/ نيسان 2020.

ويأتي إطلاق هذا المشروع في مجال الطاقة المتجددة والمستدامة انسجاماً مع «إستراتيجية الإمارات للطاقة 2050»، والتي تهدف إلى تعزيز مكانة الإمارات كواحدة من أفضل بلدان العالم في مجال الاستدامة، حيث ينطلق المشروع من المكانة التي تحتلها الإمارات بصفتها البلد الأكثر سعادة في العالم العربي، وكذلك على الجهود التي تبذلها الدولة لتحسين وتطوير المجتمعات في شتّى أنحاء العالم.

قال الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة «إن دولة الإمارات وبفضل قيادتها الرشيدة عملت على توفير منظومة وإطار تشريعي واستراتيجي لتحقيق استدامة كافة القطاعات، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، عبر العديد من الاستراتيجيات والمبادرات ومنها أجندة الإمارات الخضراء 2030، والخطة الوطنية للتغير المناخي 2050، واستراتيجية الطاقة 2050 والتي تستهدف الوصول بنسبة الطاقة المتجددة والنظيفة إلى 50% من إجمالي مزيج الطاقة المحلي، وذلك لتحقيق الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة الخاص بزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة من خلال تطوير مستوى التقنيات التكنولوجية والابتكارات الحالية».

وأضاف: «مشروع إنتاج الغاز الحيوي الذي تطلقه شركة الروابي والذي يعد الأول من نوعه على مستوى القطاع في منطقة الخليج العربي، يمثل إحدى الخطوات الداعمة والمواكبة لتوجهات الدولة في مجال تحول الطاقة وتحقيق الإدارة المتكاملة للنفايات.

وثمّن الزيودي الدور المهم الذي تلعبه الشركات الوطنية ومنها شركة الروابي في دعم وتعزيز توجهات الدولة والقيادة الرشيدة، بشكل يسهم في تحقيق الاستدامة.

و قال عبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة شركة الروابي للألبان»: نتوجّه بخالص الشكر والامتنان والتقدير إلى قيادتنا الحكيمة، ونحن سعداء بمكانة شركتنا التي قطعت أشواطاً كبيرة خلال مسيرة عملياتها الممتدة لثلاثين عاماً. ونؤكد أن شركة الروابي قد تطوّرت لتغدو أكثر من كونها مجرد مزرعة للألبان؛ فنحن نسهم في معالجة أهم القضايا البيئية على المستوى الإقليمي والعالمي من خلال تقنياتنا المتقدّمة وابتكاراتنا الرائدة وشراكاتنا المثمرة مع كبرى الشركات العالمية.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع الجديد في تعزيز مكانة الروابي كواحدةٍ من الشركات التي تنفرد بتقديم حلولٍ بيئية متطورة على مستوى القطاع في منطقة الخليج العربي؛ حيث ستبدأ الشركة بإنتاج الغاز الحيوي من نفايات المزارع، ما سيقلل من انبعاث الروائح الكريهة بنسبة 80%، بالإضافة إلى استخراج المياه للاستخدامات الزراعيّة، فضلاً عن إنتاج الطاقة الحرارية والكهربائية، وكذلك الأسمدة المركزة عالية الجودة.

وقال الدكتور أحمد التجاني، الرئيس التنفيذي لشركة الروابي»: نحن فخورون جداً بهذه الخطوة التي تتخذها «الروابي» انطلاقاً من إيمانها العميق بالاقتصاد القائم على المعرفة وتعزيز الاستدامة». وسيحقق هذا المشروع أهدافاً على درجة عالية من الأهمية، مثل الحد من انبعاثات الروائح المزعجة بنسبة 80%، وإنتاج 1.3 ميجاواط من الطاقة الكهربائية، إلى جانب 1.4 ميجاواط من الطاقة الحرارية، وإنتاج 10 أطنان يومياً من الأسمدة المركزة عالية الجودة، واستخلاص المياه من مخلفات الحيوانات لاستخدامها للأغراض الزراعية، وذلك بعد معالجتها بأحدث التقنيات في محطة الصرف الصحي المتطورة المملوكة لشركة الروابي. بالإضافة إلى ما سبق سيلعب المشروع دوراً مهماً في حماية المياه الجوفية من خلال خفض تسرب الأمونيا بنسبة 90%.