26 مليون درهم تداولات «دبي الإسلامي»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

انخفض مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.72% عند مستوى 2639.75 نقطة، متأثراً بتراجع أسهم شركات العقار والاستثمار والتأمين والسلع والبنوك والنقل والخدمات.

شهد السوق تداول 88.15 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت 108.25 مليون درهم، نفذت من خلال 2242 صفقة، وجرى تداول أسهم 30 شركة، وارتفعت أسعار أسهم 5 شركات، فيما تراجعت أسعار أسهم 24 شركة.

وتصدر سهم «دبي الإسلامي» التداولات بقيمة 26 مليون درهم، وأغلق مستقراً عند 5.16 درهم، تلاه سهم «إعمار العقارية» بسيولة بقيمة 18.12 مليون درهم، وانخفض بنسبة 1.56% إلى 4.41 درهم، ثم سهم «شعاع كابيتال» بتداولات بلغت 11.4 مليون درهم، وزاد بنسبة 5.43% إلى 0.952 درهم.

وسجل سهم «شعاع كابيتال» الارتفاع الأكثر بنسبة 5.43% مغلقاً عند 0.952 درهم، تلاه سهم «تكافل الإمارات»، وصعد بنسبة 2.53% مغلقاً عند 1.62 درهم، ثم سهم «أمان» بصعوده بنسبة 1.14% وإغلاقه عند 0.445 درهم.

وفي المقابل، كان أكبر الخاسرين سهم «الاتحاد العقارية» بنسبة تراجع 3.77% إلى 0.332 درهم، تلاه سهم «أمانات»، وانخفض بنسبة 2.93% إلى 0.96 درهم، ثم سهم «أملاك»، ونزل بنسبة 2.88% إلى 0.27 درهم.