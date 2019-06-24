شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء ترخيص شركة وساطة تأمين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365” قررت هيئة التأمين إلغاء ترخيص وشطب قيد شركة «أ. ب. أ.ه كومباني» من سجل وسطاء التأمين لدى الهيئة نظراً لمخالفتها أحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 15 سنة 2013 الخاص بنظام وساطة التأمين وتعديلاته والأنظمة الصادرة عنها.

وأضافت الهيئة في بيانها: قررت الهيئة إلغاء وشطب قيد الشركة المذكورة أعلاه من سجلاتها نظراً لمخالفتها أحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 15 سنة 2013 الخاص بنظام وساطة التأمين وتعديلاته، وذلك وفقا لأحكام البند 2 من المادة رقم 22 من قرار مجلس الإدارة رقم 15 لسنة 2013، بالإضافة إلى إلزام وسيط التأمين بعدم مزاولة المهنة ووقف أي تعاقدات جديدة تتعلق بأعمال وساطة التأمين.

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