«صندوق طريق الحرير» يُسهم في «أكوا باور» بحصة 49%

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وقعت شركة «أكوا باور»، السعودية المتخصصة في تطوير وتملك وتشغيل محطات توليد الطاقة وتحلية المياه، اتفاقية مع «صندوق طريق الحرير» ليكون شريكاً ومُسهماً في شركة «أكوا باور للطاقة المتجددة القابضة المحدودة»، وهي منصة أكوا باور للطاقة المتجددة التي تمتلك حالياً عدداً من مشاريع الطاقة المتجددة الحالية. وستكون حصة صندوق الحرير من الشركة حسب الاتفاقية 49 في المئة، وتخضع الاتفاقية للموافقات والتصاريح المتعارف إليها.

وتعمل شركة «أكوا باور» بمثابة منصة تستفيد من إمكانات النمو السريعة للطاقة المتجددة في الأسواق الناشئة. وستمتلك الشركة محطات توليد الطاقة الشمسية المركزة والكهروضوئية ومحطات توليد الطاقة بالرياح في جميع أنحاء الإمارات وجنوب إفريقيا والأردن ومصر والمغرب، التي تبلغ قدرتها الإجمالية 1668 ميجاواط.

من جانبه، قال بادي بادماناثان، الرئيس التنفيذي لشركة «أكوا باور»: «يُعدّ تعاون «أكوا باور للطاقة المتجددة» الموسّع مع «صندوق طريق الحرير» بمثابة صورة عن العلاقات القوية والاستراتيجية بين المملكة العربية السعودية والصين التي تزداد متانةً كل عام. والاتفاقية التي تم توقيعها اليوم ما هي إلا شهادة واضحة على عملنا المتقن والأهداف الجديرة بالثقة التي سنحققها بالتعاون مع «صندوق طريق الحرير» ما سيعزز التواصل الإقليمي ويرحب بمستقبل أكثر إشراقاً في قطاع الطاقة المتجددة. وإنه لمن دواعي سرورنا أن نرحب بصندوق طريق الحرير كمُسهم في شركة «أكوا باور للطاقة المتجددة» لتضم أفضل الخبرات والاستثمارات إلى محفظة مشاريعنا ونعمل جنباً إلى جنب في جعل العالم منزلاً أنظف وأكثر استدامة وصداقة للبيئة والجميع».