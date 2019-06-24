«أبوظبي الإسلامي» يدشن برنامج «خطتي»

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365” أطلق مصرف أبوظبي الإسلامي، برنامج ادخار جديداً بعنوان «خطتي»، بهدف تشجيع العملاء على توظيف أموالهم في استثمارات متوسطة إلى طويلة الأجل من خلال تخصيص مبالغ منتظمة من أرصدتهم. ويتيح برنامج «خطتي» للعملاء تخصيص مبلغ ثابت شهرياً ضمن برنامج ادخاري، مقدماً لهم مجموعة واسعة من الخيارات للاستفادة من فرص صناديق الاستثمار المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية عبر مختلف فئات الأصول والعملات. ويضمن البرنامج مستوىً عالياً من المرونة من حيث الفترة الزمنية للادخار وقيمة المبلغ المخصص.

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