«دبي للسلع» يدفع نمو التجارة عبر دبي إلى مستويات قياسية في 2018



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حقّق مركز دبي للسلع المتعددة، نتائج قياسية ونمواً قوياً على مستوى كل أنشطة أعماله في عام 2018. فقد شهد المركز انضمام 1868 شركة جديدة إلى منطقته الحرة في العام 2018، بنمو نسبته 12% على أساس سنوي بالمقارنة مع العام 2017. كما واصل المركز إحراز تقدم في أعمال البناء بمشروعه المرتقب «أبتاون دبي» الذي سيسهم عند اكتماله في توفير مساحات جديدة عالية الجودة تلبي الطلب المتزايد.

15 ألف شركة

يحتضن مركز دبي للسلع المتعددة اليوم أكثر من 15 ألف شركة مسجلة، ويشهد يومياً انضمام سبع شركات جديدة في المتوسط، مؤكداً دوره الرائد في تعزيز تدفقات تجارة السلع. وتشكل إيرادات الشركات المسجلة في المركز مجتمعةً أكثر من 10% من الناتج المحلي الإجمالي لدبي، وتعد مساهماً إيجابياً في تحقيق أهداف استراتيجية التنويع الاقتصادي طويل الأمد التي تنتهجها دولة الإمارات العربية المتحدة.

قطاع تجارة قوي

معلقاً على هذه النتائج، قال أحمد بن سليِّم، الرئيس التنفيذي الأول لمركز دبي للسلع المتعددة: «كان عام 2018 عاماً إجابياً للغاية بالنسبة لمركز دبي للسلع المتعددة. ويمثل نجاحنا المستمر دليلاً على الأسس القوية التي أرست دعائمها القيادة الحكيمة لدولة الإمارات العربية المتحدة لبناء قطاع تجارة قوي في البلاد وتعزيز مكانة دبي باعتبارها واحدة من أكثر مدن العالم جاذبية لممارسة الأعمال التجارية سواء معها أو عبرها».

وأضاف: «تمكنّا من تعزيز مكانتنا كمنطقة حرة رائدة في العالم ووجهة مفضلة للشركات التي تتطلع إلى تأسيس أعمالها في المنطقة، من خلال توفير بيئةٍ مشجعة للتجارة تتوفرُ فيها كل مقومات النمو والنجاح والازدهار».

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عدد الشركات المنضمة

وأدى النمو الكبير في عدد الشركات المنضمة إلى المنطقة الحرة لمركز دبي للسلع المتعددة إلى تسجيل نمو قياسي في حجم تدفقات تجارة السلع عبر دبي خلال العام 2018. فقد استضافت بورصة دبي للماس 27 مناقصة في العام الماضي حيث بلغت قيمة الماس الذي تم بيعه خلالها 1.205 مليار درهم (328 مليون دولار)، ما يمثل زيادة كبيرة مقارنة مع 13 مناقصة بلغت قيمة مبيعاتها 103 ملايين درهم ( 28.5 مليون دولار) في العام 2017.

بورصة دبي للذهب

سجلت بورصة دبي للذهب والسلع رقماً قياسياً في أحجام التداول خلال العام 2018 حيث تم تداول 22.26 مليون عقد بقيمة إجمالية بلغت 1.744 تريليون درهم (475 مليار دولار)، ما يمثل نمواً بنسبة 28% على أساس سنوي بجانب كونه أعلى حجم تداول تراكمي سنوي تسجله البورصة في تاريخها. وبلغت قيمة تجارة السلع التي تم توثيقها عبر منصة تريد فلو التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة 126 مليار درهم (35 مليار دولار)، بزيادة نسبتها 37% مقارنة بالعام 2017.

تعزيز التدفقات التجارية

في إطار مهمته المتمثلة في استقطاب الشركات الأجنبية إلى دبي وتمهيد طرق التجارة عبر الإمارة، وقع مركز دبي للسلع المتعددة 10 مذكرات تفاهم في العام 2018 مع عدد من المؤسسات الدولية البارزة بهدف تعزيز العلاقات الثنائية معها وتشجيع تبادل المعرفة وتطبيق أفضل الممارسات الدولية.