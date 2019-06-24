شكرا لقرائتكم خبر عن «بيتكوين» تتخطى حاجز عشرة آلاف دولار للمرة الأولى في 15 شهراً والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تخطت عملة «بيتكوين» الرقمية المشفرة حاجز عشرة آلاف دولار للمرة الأولى في نحو 15 شهراً.
وقال جورج ماكدونو، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة «كي آر 1 بي إل سي» المتخصصة في العملات الرقمية وقواعد البيانات المتسلسلة المشفرة، ومقرها لندن: «هذه العودة القوية لبيتكوين هي أمر غير عادي إلى حد ما»، حسبما نقلت وكالة أنباء بلومبرج.
وارتفعت بيتكوين، أكبر العملات المشفرة، بنحو 5% ليصل سعرها إلى عشرة آلاف و 500 دولار، وفقا للأسعار التي جمعتها منصة «بيتستامب» لتداول العملات الرقمية.
وكانت بيتكوين قد سجلت أعلى سعر لها على الإطلاق في ديسمبر/ كانون الأول 2017 عندما بلغ سعرها 19 ألفاً و511 دولاراً، وحققت زيادة بنسبة 1400% خلال ذلك العام، لكنها منيت بتراجع بنسبة 74% في عام 2018. (د ب أ)
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