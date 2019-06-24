«إعلامية عجمان الحرة» و«أر هوتيلز» توقعان مذكرة لتوحيد الجهود والنشاطات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان: ”الخليج 365”

وقّعت مدينة عجمان الإعلامية الحرة ومجموعة أر هوتيلز (ذ م م)،‪ ‬مذكرة تفاهم وتعاون مشترك تهدف إلى توحيد الجهود والنشاطات ذات الاهتمام المشترك، وذلك وفق إطار مؤسسي وبما يتواءم والخطط الاستراتيجية لكلا الطرفين، وذلك للاستفادة من الإمكانيات المتوفرة لدى الطرفين.

وقّع المذكرة عن مدينة عجمان الإعلامية الحرة، محمود خليل الهاشمي المدير التنفيذي للمدينة، فيما وقّعها عن مجموعة آر هوتيلز، عبدالعزيز زكريا الجسمي مدير عام المجموعة.

‪‬وقال الهاشمي إن الغرض من مذكرة التفاهم هذه، هو ترسيخ التعاون، وأطر العمل، والمسؤوليات المشتركة بين الطرفين المرتبطة بالمساهمة في التنمية الشاملة لكل من المجالات ذات الاهتمام المشترك لكلا الطرفين. مبيناً أن توقيع مذكرات التفاهم واتفاقيات التعاون هذه يعكس حرص قيادة المدينة الإعلامية الحرة على التواصل مع مؤسسات وشركات القطاع العام والخاص، وإيماناً بأن الارتقاء بالعمل مقرون بالتعاون المشترك الذي من شأنه الوصول إلى الأهداف والغايات المنشودة.

من جانبه أكد الجسمي أن هذه المذكرة تشكل إطاراً عاماً للتعاون بين الطرفين، وبخاصة في مجالات الترويج والتسويق للخدمات المقدمة من كلا الطرفين، وتنظيم وعقد المؤتمرات والندوات والمحاضرات وورش العمل والدورات التدريبية المتعلقة بمجالات العمل، والفعاليات المشتركة.