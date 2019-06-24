الأجانب يقتنصون الفرص على وقع تراجعات الأسهم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:مهند داغر

تجاهل الأجانب، تراجع مؤشرات أسواق المال المحلية في مستهل جلسات الأسبوع، وضخوا 34.2 مليون درهم كمحصلة شراء، والمحافظ التي ضخت 31.46 مليون، رغم تراجع شريحة واسعة من الأسهم، بفعل عمليات جني أرباح محدودة بالنظر إلى السيولة المتدنية بحدود 200 مليون درهم.

تراجع مؤشر سوق أبوظبي 1.11%، فيما انخفض مؤشر سوق دبي 0.72%، في ظل هبوط شبه جماعي للأسهم القيادية، مثل «إعمار العقارية» و«أبوظبي الأول» و«التجاري»، و«اتصالات»، و«الإمارات دبي الوطني»

وشهدت الأسهم سيولة بقيمة 192.25 مليون درهم، منها 108.25 مليون درهم في دبي، و84 مليون درهم في أبوظبي، والكميات المتداولة من الأسهم 120.15 مليون سهم، توزعت بواقع 88.15 مليون سهم في دبي، و32 مليون سهم في أبوظبي.

وهبط مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.72% إلى مستوى 2639.75 نقطة، متأثراً بهبوط المؤشرات القطاعية كافة باستثناء الاتصالات.

وانخفض قطاع العقار بنسبة 1.53% نتيجة انخفاض «إعمار العقارية» 1.56%، و«إعمار للتطوير» 1.47%، و«إعمار مولز» 1.01%، و«الاتحاد العقارية» 3.77%، و«أرابتك» 2%، و«داماك» 1.13%، و«ديار» 2.17%.

ونزل قطاع البنوك بنسبة 0.23% بفعل نزول سهم «الإمارات دبي الوطني» 0.45%، تزامناً مع استقرار «دبي الإسلامي».

وهبط قطاع الاستثمار بنسبة 1.64% بعد هبوط سهم«دبي للاستثمار» 2.34%، و«سوق دبي المالي» 1.39%، وذلك في مقابل ارتفاع «شعاع كابيتال» 5.43%.

ونزل قطاع النقل 0.2% نتيجة نزول سهم «العربية للطيران» 0.95%، و«الخليج للملاحة» 0.62%، فيما ارتفع «أرامكس» 0.47%.

بدوره، أغلق مؤشر سوق أبوظبي على تراجع 1.11% عند مستوى 4988.77 نقطة، بفعل الضغوط التي تعرضت لها أسهم البنوك والعقار والاستثمار والاتصالات والصناعة والخدمات.

وهبط قطاع البنوك بنسبة 1.54%، نتيجة هبوط «أبوظبي التجاري» 1.72%، و«أبوظبي الأول» 1.73%، و«أبوظبي الإسلامي» 1.49%.

ونزل قطاع العقار بنسبة 1.25% مع انخفاض سهم «الدار» 1.06%، و«رأس الخيمة العقارية» 3.7%.

وتراجع قطاع الاتصالات 0.12% مع تراجع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها. كما نزل قطاع الاستثمار 0.7%، إثر نزول سهم «إشراق» 1.77%، و«الواحة كابيتال» 0.22%.

وفي مقابل ذلك ارتفع قطاع الطاقة هامشياً مع ارتفاع «دانة غاز» 0.75% وتصدر سهم «دبي الإسلامي» التداولات بقيمة 26 مليون درهم، وأغلق مستقراً عند 5.16 درهم، تلاه سهم «إعمار العقارية» بسيولة بقيمة 18.12 مليون درهم، مغلقاً عند 4.41 درهم، ثم سهم «شعاع كابيتال» بتداولات بلغت 11.4 مليون درهم، وأقفل سعره عند 0.952 درهم.

وتصدر سهم «اتصالات» التداولات بقيمة 21.85 مليون درهم، مغلقاً عند 16.68 درهم، تلاه سهم «الدار العقارية» بسيولة بقيمة 19 مليون درهم، وأقفل عند 1.87 درهم، ثم سهم «أبوظبي التجاري» بسيولة بقيمة 12.5 مليون درهم، مغلقاً عند 8.55 درهم.

وسجل سهم «شعاع كابيتال» الارتفاع الأكثر في سوق دبي، بنسبة 5.43% مغلقاً عند 0.952 درهم،وذلك عشية اجتماع مجلس ادارة الشركة غداً الثلاثاء وفي المقابل، كان أكبر الخاسرين سهم «الاتحاد العقارية» بنسبة تراجع 3.77% إلى 0.332 درهم.

وكان أكبر الرابحين في أبوظبي سهم «ريم للاستثمار» بارتفاعه 14.93% إلى 17.24 درهم، وبالعكس، انخفض سهم «فودكو» بنسبة 10% إلى 2.88 درهم

وبشأن التداولات حسب الجنسيات في سوق الإمارات، اتجه المستثمرون الأجانب والخليجيون نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 34.2 مليون درهم محصلة شراء، منها 32.57 مليون درهم محصلة شراء الأجانب، و1.64 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين، وفي المقابل اتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 34.2 مليون درهم محصلة بيع، منها 11.87 مليون درهم محصلة بيع العرب، و22.35 مليون درهم محصلة بيع المواطنين.

وركز المستثمرون الأجانب ( غير العرب ) مشترياتهم على أسهم شركات «دبي الإسلامي»، و«أبوظبي الإسلامي»، و«الدار العقارية»، و«اتصالات»، بينما تركزت مبيعاتهم على أسهم شركات «دانة غاز»، و«داماك»، و«أرابتك»، و«الاتحاد العقارية».

وعلى صعيد المحافظ الاستثمارية، اتجهت نحو الشراء، في السوقين بصافي استثمار بلغ 31.46 مليون درهم محصلة شراء، منها 10.5 ملايين درهم محصلة شراء في دبي، و20.9 مليون درهم محصلة شراء في أبوظبي.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون الأفراد نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 31.46 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 10.5 ملايين درهم محصلة بيع في دبي، و20.9 مليون درهم محصلة بيع في أبوظبي.