شكرا لقرائتكم هبوط مؤشرات بورصة "الكويت" بعد تراجع الاداء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض - عبده المهدي | منذ 3 ساعات في 23 يونيو 2019 - اخر تحديث في 23 يونيو 2019 / 17:34

سجلت بورصة الكويت خلال تعاملاتها اليوم (الاحد) تراجعا في معدلات الاداء التي تشمل قيمة الأسهم المتداولة وكميتها وعدد الصفقات المنفذة، إذ تراجعت قيمة الأسهم المتداولة 43 في المئة الى 28 مليون دينار في مقابل 49 مليونا لليوم السابق فيما هبطت الكمية المتداولة 33 في المئة الى 96 مليون سهم في مقابل 143 مليونا، وهبط عدد الصفقات المنفذة 37 في المئة الى 4311 صفقة.



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وتزامن مع تراجع الاداء، هبوط في مؤشر السوق الاول 0.42 في المئة تعادل 27 نقطة الى 6340 نقطة في مقابل 6367 نقطة، وهبط مؤشر السوق العام 0.38 في المئة تعادل 5795 نقطة الى 5817 نقطة، بينما تراجع مؤشر السوق الرئيس 0.27 في المئة الى 4729 نقطة.

وبالنظر الى أبز الأسهم، نجد تصدر سهم برقان الاسهم الرابحة، بعد ارتفاع سعره 0.59 في المئة، وصولاً إلى 342 فلساً، من تداول 2.76 مليون سهم، بلغت قيمتها 972 ألأف دينار جاء من خلال 107 صفقات.

وسجل سهم القرين أكبر خسارة بين الاسهم، بعد تراجع سعره 4.61 في المئة، هبوطا إلى 352 فلسا، من تداول 133 ألف سهم، قيمتها 47 ألف، نُفذت من خلال 36 صفقة.

وحقق سهم «بيتك» أكبر سيولة متداولة بلغت 7.5 مليون دينار، ارتفع سعره خلالها 0.14 في المئة الى 699 فلسا، من تداول 11 مليون سهم.