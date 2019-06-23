شكرا لقرائتكم تقدّم بشأن مشروع اتفاق تبادل تجاري حر يضم بكين و"آسيان" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بانكوك - أ ف ب | منذ 5 ساعات في 23 يونيو 2019 - اخر تحديث في 23 يونيو 2019 / 17:17

أحرز قادة "رابطة دول جنوب شرق آسيا" (آسيان) المجتمعين نهاية هذا الاسبوع في بانكوك، تقدماً بشأن مشروع اتفاق للتبادل التجاري الحر اقترحته بكين ويشمل 16 دولة من آسيا والمحيط الهادئ، آملين بإتمامه أواخر العام الحالي.



وأعلن رئيس الوزراء التايلاندي برايوت شان أو شا اليوم الأحد في مؤتمر صحافي عقد في ختام القمة أن "على دول آسيان العمل يداً بيد في المفاوضات بشأن اتفاق الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة للتمكن من إتمامه خلال العام الحالي". وتم التأكيد على إطار زمني لإتمام الاتفاق في البيان الختامي للقمة.

وشدد على أن "موجة الحمائية تضرّ بنظامنا التجاري القائم على التعددية"، في إشارة إلى الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين. وأشير في البيان الختامي إلى القلق من "الحمائية والعدائية المناهضة للعولمة".

ومن شأن مشروع الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة، الذي أطلق عام 2012 وبقي متعثراً، أن يعزز نفوذ بكين في آسيا. ومن المقرر أن يضمّ المشروع، إضافة إلى دول رابطة "آسيان" والصين، الهند واليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا ونيوزيلندا، ما يعني أنه سيشمل نصف عدد سكان العالم، وسيكون أكبر اتفاق تجاري في العالم.

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ويشارك الرئيس الصيني شي جينبينغ في قمة "آسيان" المقبلة المقررة في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل في تايلاند، وسيكون مشروع الشراكة الاقتصادية الإقليمية أحد أبرز بنود جدول أعمالها.

وجاء قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب عام 2017 بالانسحاب من مشروع اتفاق تبادل حر عابر للمحيط الهادئ لمصلحة مشروع الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة.

واستغلت بكين الفرصة لتعيد إطلاق مبادرتها البديلة، التي من المقرر خصوصاً أن تخفض الحواجز الجمركية في المنطقة وتسهل الاستثمارات في الدول الأقل نمواً في التكتل. لكن الاتفاق لا يزال حتى الآن متعثراً حول بعض النقاط. وتريد أستراليا ونيوزيلندا أن يتضمن بنوداً تتعلق بتعزيز حقوق العمل وحماية البيئة وكذلك حماية الملكية الفكرية، في حين لا تولي العديد من دول هذه المنطقة اهتماماً كبيراً لمسألة الحقوق الفكرية.

أما الهند، فتخشى أن يؤدي الاتفاق إلى تدفق السلع الصينية إلى أراضيها، ولذلك تبقى المفاوضات الأصعب بين الصين والهند، بحسب دبلوماسي في "آسيان" شارك في مفاوضات نهاية الأسبوع.

و"آسيان"، التي تضم إندونيسيا وماليزيا وسنغافورة وتايلاند والفيليبين وبروناي وفيتنام ولاوس وكامبوديا وميانمار، هي خامس أكبر تكتل اقتصادي في العالم، بعد الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والصين واليابان. وتضم ما يعادل 9 في المئة من سكان العالم أي نحو 650 مليون نسمة.