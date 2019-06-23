شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت يبدأ باستعادة تعافيه - تحليل صباحي - 23-06-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع مؤشر السوق الأول الكويتي (BKP) في آخر جلساته ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 1.01% بما يعادل 63.48 نقطة ، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط اتجاه ، مع تواصل الضغط الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليحاول من جديد مهاجمة مستوى المقاومة 6373.40 ، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية .

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ولهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للمؤشر خلال تداولاته القادمة ، بشرط عودة استقراره أعلى مستوى 6373.40 ، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 6600.00 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 6277.00 ومستوى المقاومة 6502.00 .