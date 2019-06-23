شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي ينخفض للجلسة الثانية على التوالي – تحليل صباحي – 23-06-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) على انخفاض هو الثاني على التوالي في آخر جلساته ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -0.74% بما يعادل -66.56 نقطة ، ليظل بذلك مستنداً إلى دعم المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، في ظل محاولاته تصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية ، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط اتجاه ، ونلاحظ ارتفاع تدريجي بأحجام التداول . ولهذا تظل توقعاتنا بترجيح سيناريو عودة ارتفاع المؤشر خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة 9200.00 استعداداً لمهاجمته ، طيلة ثبات مستوى الدعم 8800.00 . Advertisements نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8800.00 ومستوى المقاومة 9200.00 . عدد أسهم الشركات الرابحة 50 عدد أسهم الشركات الخاسرة 109 عدد أسهم الشركات الثابتة 29 عدد أسهم الشركات المتداولة 188

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