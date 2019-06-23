شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لسوق أبوظبي (ADI) يشهد ارتفاع في السيولة -تحليل صباحي- 23-06-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد المؤشر ارتفاعا كبيرا خلال جلسة الخميس الماضي استطاع به ان يتجاوز مستوى مقاومته السابق عند 5030 نقطة، حيث انهى الأسبوع عند مستوى 5044 نقطة، في ظل ارتفاع كبير في كمية التداول، مما نتوقع معه استمرار الاتجاة الصاعد الحالي على المدى القصير للوصول لمستوى المقاومة التالي عند 5150 نقطة، شرط بقاء المؤشر اعلى مستوى 5000 نقطة. ويُظهر الشكل بالأسفل توزيع قيم التداول للأسهم.

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