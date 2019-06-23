شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لسوق دبي (DFMGI) يرتفع لثالث جلسة على التوالي -تحليل صباحي- 23-06-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم مدد المؤشر مكاسبه لثالث جلسة على التوالي، حيث اغلق عند مستوى 2658 نقطة، في ظل ارتفاع في كمية التداول لثاني جلسة على التوالي، كما يتداول مؤشر "Price ROC" اعلى خط الصفر، لذلك نتوقع ان يواصل السهم حركته الصاعدة للوصول لمستويات قد تصل الى 2680 نقطة كمستوى اول ثم 2780 نقطة كمستوى ثان، شرط بقاء المؤشر اعلى مستوى 2600 نقطة. ويُظهر الشكل بالأسفل توزيع قيم التداول للأسهم.

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