شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يسجل اعلى ارتفاع في خمسة اشهر -تحليل صباحي- 23-06-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد المؤشر ارتفاعا كبيرا خلال جلسة الخميس الماضي كما اشرنا في لينهي الجلسة عند مستوى 10688 نقطة، وهو اعلى مستوى يصل اليه المؤشر خلال الجلسة ومنذ خمسة اشهر، متجاوزا بذلك مستوى مقاومته التالي عند 10650 نقطة، مما نتوقع معه استمرار الارتفاع لمستويات اعلى قد تصل الى 10800نقطة كمستوى اول ثم 11100 نقطة، شرط بقاء المؤشر اعلى مستوى 10550 نقطة. ويُظهر الشكل بالاسفل توزيع قيم التداول للاسهم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يسجل اعلى ارتفاع في خمسة اشهر -تحليل صباحي- 23-06-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.