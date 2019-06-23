توقعات برفع أسعار البنزين ما بين 15 و30% قبل نهاية يوليو

توقع بنك استثمار "إتش سي"، في تقرير له اليوم الأحد، أن ترفع الحكومة أسعار البنزين والسولار بنسبة تتراوح بين 15 و30% في أي وقت من الآن وحتى نهاية يوليو المقبل.
وقال "إتش سي": "تهدف الحكومة إلى استرداد التكلفة الكاملة للمنتجات البترولية (باستثناء البوتاجاز) وبالتالي سترفع معظم دعم الطاقة".
وأضاف: "نقدر ارتفاع أسعار البنزين والديزل بنسبة 15% إلى 30% في الفترة من يونيو إلى يوليو 2019 مقارنة بمتوسط زيادة الأسعار 35% إلى 51% في السنة المالية 2017-2018".
كان من المتوقع أن ترفع الحكومة أسعار الوقود قبل منتصف الشهر الجاري، بحسب اتفاقها مع صندوق النقد الدولي، الذي تضمن الوصول بأسعار معظم أنواع الوقود إلى التكلفة قبل منتصف يونيو 2019، ولكن ذلك لم يحدث.
ويأتي رفع الدعم عن المواد البترولية ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه مصر بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، والذي يمر حاليا بعامه الثالث والأخير، حيث رفعت الحكومة أسعار الوقود 3 مرات منذ نوفمبر 2016، وحتى الآن.
وتوقع "إتش سي" أن يبلغ متوسط التضخم 14.2% في السنة المالية الحالية، وأن يتراجع إلى 12.4% في السنة المقبلة، ثم إلى 10.3% في عام 2020-2021، وإلى 8.4% في السنة المالية 2021-2022.
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