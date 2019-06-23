تعاون جديد بين «آسبن تكنولوجي» و«هكساجون» لتسريع عملية التحول الرقمي في الصناعات التحويلية

دبي - الخليج 365 :

أعلنت اليوم كل من «آسبن تكنولوجي» (رمزها في ناسداك: AZPN)، الشركة الرائدة عالمياً في تطوير برامج تحسين أداء الأصول، وشركة «هكساجون بيه بيه إم»، الرائدة في مجال البرامج الهندسية الخاصة بتصميم وبناء وتشغيل المصانع والسفن والمنشآت الخارجية، عن توقيع مذكرة تفاهم جديدة لتعزيز التعاون القائم بين الشركتين من خلال دمج وموائمة حلول «آسبن تكنولوجي» المتخصصة في المجال الهندسي وتقدير التكاليف، مع الحزمة الهندسية المفصلة لـ «هكساجون بيه بيه إم»، وذلك بهدف دعم الأعمال القائمة بأكملها على البيانات على كامل دورة حياة الأصول.

وباعتبارها الحزمة الأولى من نوعها في السوق التي تمتاز بتصميم رقمي وهندسي كامل وتوفر قدرات متكاملة للتقييم الاقتصادي، ستساعد حزمة «آسبن تكنولوجي» و«هكساجون بيه بيه إم» العملاء على تحقيق إدارة أفضل للمخاطر المالية التي تنطوي عليها المشاريع المعقدة، والتي تشكل أحد التحديات الكبرى لأعمال اليوم. ويمكن لهذه الإمكانات مجتمعة أن تسرع من عملية التحول الرقمي وتعزز من عمليات تطبيق أفضل الحلول المتكاملة التي توفرها اثنتين من أبرز الشركات المزودة للحلول البرمجية المتخصصة في هذا المجال.

ومن خلال العمل معاً، ستتمكن كل من «آسبن تكنولوجي» و«هكساجون بيه بيه إم» من توفير ثنائية رقمية أكثر تكاملاً، تشمل البنية التحتية للمصانع والعمليات الكيميائية الجارية فيها، مما يسمح للمشغلين باتخاذ قرارات أفضل من شأنها زيادة الإنتاجية والجودة والجهوزية. وستساعد برامج التخطيط والجدولة والموثوقية الخاصة بشركة «آسبن تكنولوجي»، إلى جانب خبرة «هكساجون بيه بيه إم» في التصميم الهندسي التفصيلي، المشغلين على تحسين النماذج الهندسية أثناء العمليات، والحصول على الأفضل من استثماراتهم، وبالتالي تحسين الاستجابة لشروط السوق المتغيرة.

وجاء الإعلان عن المستوى الجديد من التعاون خلال الكلمة الرئيسية التي ألقاها رئيس شركة «هكساجون بيه بيه إم»، ماتياس ستينبرج، في مؤتمر الحلول الرقمية السنوي 2019 الذي تنظمه "هكساجون" في لاس فيغاس، حيث انضم إليه على المنصة أنطونيو بيتري، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة «آسبن تكنولوجي».

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وفي هذا الصدد، قال بيتري: "سيتيح هذا التعاون للعملاء مرونة أكبر في اختيار الحلول من مزودي الخدمات الرائدين في السوق، بدءاً من مرحلة التصميم ووصولاً إلى الأنظمة التي تشغل المنشآت وتحافظ عليها. وسيكون بمقدور شركات الهندسة والمشتريات والبناء والمشغلين المالكين تسريع انتقالهم الرقمي بثقة مطلقة مدعومين بأفضل الحلول المقدمة".

من جهته قال ستينبرج: "بالاستناد إلى تقييماتنا ومشاركاتنا مع العملاء، فإننا على ثقة من إمكانية التأثير على المشاريع والكفاءة التشغيلية. حيث تسهم الموائمة بين تكاليف المشاريع والقرارات المتخذة مسبقاً في تخفيض مخاطر الميزانية والجدول الزمني. وبعد المشروع، يساعد الجمع ما بين الصيانة الاستباقية والضوابط المتقدمة وبين حلول إدارة المعلومات لدينا في بناء مصانع ومنشآت عالية الجودة تحقق أداء أفضل على مدى الحياة".

هذا وتحظى هذه المبادرة الجديدة على دعم العملاء من الآن. وقال أرتورو بيليزا، مدير الهندسة في "إيني": "تولي شركة إيني اهتمامها بالمبادرات المشابهة لهذه المبادرة بين «هكساجون بيه بيه إم» و«آسبن تكنولوجي»، حيث إن هذا التكامل الناتج عن محاكاة العمليات، والنماذج ثلاثية الأبعاد والعمليات يساهم في مسيرة التحول الرقمي لهذا القطاع".