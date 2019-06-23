الان تتابع ارتفاع العجز في العملة الصعبة بتركيا إلى 333 مليار دولار والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل انقرة- الخليج 365:
سجل صافي مؤشر وضع الاستثمارات الدولية المعرف لفرق الأصول التركية الخارجية والالتزامات نحو الخارج، 332.8 مليار دولار أمريكي في نهاية أبريل الماضي.
وحسب تقرير البنك المركزي التركي، بلغت أصول تركيا في الخارج اعتباراً من أبريل الماضي، 238.3 مليار دولار أمريكي، مقابل التزامات بـ 571.1 مليار دولار.
وذلك بالتزامن مع تراجع إجمالي تمويلات البنوك التركية بنحو 5.8%، لتسجل 76.8 مليار دولار أمريكي، في حين تراجع إجمالي تمويلات القطاعات الأخرى بنحو 2.9% إلى 103.8 مليار دولار.
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