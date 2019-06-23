الان تتابع شاهد: أول متجر لبيع منتجات الحرفيين والحرفيات في السعودية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:

افتتح البرنامج الوطني للحرف والصناعات اليدوية “بارع”، التابع للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، متجراً يحمل اسم “صوغة” في فندق (راديسون بلو) في الحي الدبلوماسي في الرياض.

ويمثل المتجر أحد ثمرات التعاون بين الهيئة والقطاع الفندقي لغرض تسويق منتجات الحرفيات والحرفيين السعوديين، حيث أسهم البرنامج في تأثيثه بـ 1229 قطعة حرفية، شارك في صٌنعها 59 حرفية وحرفياً من 6 مناطق من المملكة، وعملوا في 17 ورشة.

ويعد “صوغة” أول متجر للمنتجات الحرفية السعودية متخصص بعرض وبيع أبرز القطع الحرفية التي صُنعت بأيدي أمهر الحرفيات والحرفيين السعوديين، والمتمثلة بأعمال الخزف والنسيج والتطريز والقط العسيري والفخار، إلى جانب الأعمال الخشبية، وأعمال الحلي والزينة الممزوجة بأصالة الماضي وحداثة الحاضر.

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الجدير بالذكر أن إجمالي مبيعات القطع الحرفية بلغت 1,307,070 ريال سعودي بمتوسط 1260 ريال للقطعة.

وتأتي هذا الخطوة انطلاقا من أهمية النشاط الحرفي كإرث وطني، وعاملاً مهماً لإنعاش الحركة التجارية والسياحية، وتحقيقاً لرؤية المملكة 2030.

حيث يسعى البرنامج لتوفير منتجات سعودية تمثل جميع مناطق المملكة، وبجودة عالمية قادرة على المنافسة وقابلة للتسويق داخل المملكة وخارجها، وسعياً لتنمية القطاع الحرفي، وتحقيق الاستدامة، وتوفير تنوع ثقافي ليصبح من أهم روافد الاقتصاد الوطني.