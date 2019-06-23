شكرا لقرائتكم خبر عن أهم الأحداث بأسواق الإمارات في أسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تقرير- خاص أخبار اليوم: يترقب المساهمون بالأسواق الإماراتية مجموعة من الأحداث المهمة، خلال الأسبوع الممتد بين 22 - 27 من يونيو الجاري.

ووفقا لإحصائية أعدتها "أخبار اليوم"، ينعقد اجتماع مجلس إدارة شركة الفردوس القابضة المدرجة بسوق دبي المالي يوم الأحد الموافق 23 يونيو الجاري لمناقشة واعتماد التقرير المالي المدقق للعام المنتهي في 31 مارس 2019.

ويجتمع مجلس إدارة البنك التجاري الدولي المدرج بسوق أبوظبي للأوراق المالية يوم الأحد القادم أيضا وذلك لمناقشة واقرار بعض الأمور الاعتيادية على جدول الأعمال والتي لاتؤثر على سعر السهم.

وينعقد مجلس إدارة البنك العربي المتحد المدرج بسوق أبوظبي للأوراق المالية يوم الأحد القادم وذلك لمناقشة أعمال وأمور روتينية معتادة، كما ينعقد في ذات اليوم مجلس إدارة شركة أرامكس المدرجة بسوق دبي المالي لمناقشة مجموعة من المسائل الروتينة ومستجدات أعمال الشركة.

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وأما يوم الإثنين المقبل يجتمع مجلس إدارة شركة المستثمر الوطني المدرجة بسوق أبوظبي للأوراق المالية وذلك لمناقشة أعمال اعتيادية وماستجد من أعمال.

وفي ذات اليوم يجتمع مجلس إدارة شركة دار التكافل المدرجة بسوق دبي المالي وذلك لاعتماد محضر الاجتماع السابق، والاطلاع على تطور العمل بالشركة، وما يستجد من أعمال.

ويجتمع يوم الثلاثاء القادم مجلس إدارة شركة دانة غاز المدرجة بسوق أبوظبي للأوراق المالية لمناقشة سير أعمال الشركة في مصر والإمارات والعراق ومتابعة المستحقات المالية.

وينعقد مجلس إدارة شركة شعاع كابيتال المدرجة بسوق دبي المالي يوم الثلاثاء المقبل، لمناقشة عدة أمور منها الموافقة على صفقة الاستثمار الاستراتيجي مع مجموعة أبوظبي المالية، وأي أمر ذات صلة بالصفقة، فضلاً عن تعيين رئيس مجلس إدارة للشركة.

ويوم الخميس القادم تجتمع الجمعية العمومية لشركة السودانية للاتصالات "سوداتل" المدرجة بسوق أبوظبي للأوراق المالية لمناقشة توزيعات الأرباح السنوية.