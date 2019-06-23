إقبال كبير على شراء أراضي «الريمان2» في أبوظبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

شهد مركز ياس للمؤتمرات في جزيرة ياس أمس، إقبالاً قوياً من العملاء الراغبين بفرصة تملك أراض سكنية ضمن المرحلة الثانية من مشروع الريمان في منطقة الشامخة بأبوظبي، والتابع لشركة الدار العقارية، والمقتصر على مواطني الدولة، وذلك بعد نجاح الشركة في تحقيق مبيعات قياسية وصلت إلى 1.6 مليار درهم في المرحلة الأولى من المشروع.

غصت قاعات الانتظار في مركز ياس، بمئات المشترين منذ ساعات الصباح الأولى من يوم أمس، والذي يستمر في استقبال الزوار حتى يوم غد، فيما تتواصل المبيعات بعد ذلك في مراكز مبيعات الدار في أبوظبي، ودبي.

ووفرت شركة الدار للزوار الراغبين بالتملك في مشروع الريمان 2، فريق عمل متخصص لإعطائهم شرحاً وافياً عن المشروع، وإظهار مزاياه المتعددة، لاسيما وأنه يقع في منطقة حيوية، وقريب من أهم الطرق الرئيسية في أبوظبي، ومطار أبوظبي الدولي، وجزيرة ياس، ومستشفى المفرق، وميناء خليفة، ومدينة مصدر.

وأكد عدد من المواطنين، في حديث ل«الخليج»، حرصهم على القدوم مبكراً، وفتح معاملات للشراء، خشية نفاد كافة الأراضي ضمن مشروع «الريمان 2»، ونظراً لعدم تمكنهم من فرصة الفوز بالتملك في المرحلة الأولى من المشروع، بسبب نفاذ قطع الأراضي بسرعة قياسية في ذلك المشروع، مشددين على أن «الريمان 2» يعتبر فرصة ذهبية، لما يوفره من أسعار مغرية وخطط دفع مرنة، ومساحات أراض واسعة، ومتاحة حتى لأصحاب الدخول المتوسطة.

هذا ويتكون مشروع الريمان 2، من ثلاث مراحل، وفي كل مرحلة هناك ثلاثة مجمعات، ويضم ثلاثة أنواع من الأراضي، حيث يحتوي النوع الأول على مساحات أقل من 700 متر، في حين يتكون النوع الثاني من مساحات ما بين 700 إلى 1000 متر، أما النوع الثالث، فمساحته أكثر من 1000 متر.

بدوره أكد معن العولقي، المدير التنفيذي للشؤون التجارية في شركة الدار العقارية، أن الشركة وفرت طريقة سداد ميسرة عبر سداد 50% خلال فترة الإنشاء و50% عند التسليم، مع تحصيل دفعة أولى بقيمة 5% فقط، مع إمكانية استفادة العملاء من الخصومات عند سداد كامل القيمة.

وأشار إلى أن المشروع يوفر مجموعة واسعة من المرافق المجتمعية بما في ذلك مدرسة ومحال تجارية متنوعة وحدائق ومساجد ومسارات المشاة والدراجات الهوائية، مما يلبي كافة احتياجات واهتمامات السكان، ويوفر أسلوب حياة عصرياً.

وأضاف العولقي، أن إطلاق مشروع «الريمان 2»، يأتي استجابة لمستويات الطلب القوية والمتزايدة على قطع الأراضي ذات التكلفة المنخفضة والمجهزة بمرافق البنى التحتية الأساسية، حيث يمكن للمالكين بناء وتصميم منازل طبقاً لمواصفاتهم الدقيقة التي تلبي تطلعاتهم وأذواقهم بشكل متكامل، موضحاً أن مساحة البناء تصل إلى 75% من مساحة قطعة الأرض.

وأشار إلى اهتمام الشركة بدراسة توفير طرق ميسرة لتسهيل العملية متوقعاً بدء عمليات البناء نهاية عام 2019، على أن تنطلق أولى عمليات التسليم بدءاً من نهاية عام 2021.

وقال راشد العميرة، مدير إدارة تطوير المشاريع في شركة الدار العقارية، إن طرح مشروع «الريمان 2» يأتي استجابة للطلب المرتفع من قبل المواطنين على إنشاء مجمعات سكنية عصرية في منطقة الشامخة، موضحاً أن نسبة المواطنين المشترين في «الريمان 1»، والذي تم توفيره للتملك الحر لكافة الجنسيات وصلت إلى 80%.

ولفت العميرة إلى عدة عوامل تعزز من تحسن النشاط بالقطاع العقاري، وفي مقدمتها اعتماد نظام الإقامة الدائمة «البطاقة الذهبية» للمستثمرين، ورواد الأعمال مؤخراً، فضلاً عن إصدار قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 19 لسنة 2005 في الملكية العقارية بأبوظبي مؤخراً، والذي يسمح لغير المواطنين بتملك كافة العقارات بما فيها الأرض داخل المناطق الاستثمارية في إمارة أبوظبي، موضحاً أن 90% من المشاريع العقارية للدار تقع في مناطق استثمارية.