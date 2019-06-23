شكرا لقرائتكم خبر عن 5.5 مليون مسافر عبر مطار الشارقة بنمو 15% والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ممدوح صوان
بلغ إجمالي المسافرين عبر مطار الشارقة الدولي منذ مطلع العام الجاري وحتى نهاية مايو/ أيار الماضي 5.5 مليون مسافر بنمو 15% مقارنة ب 4.8 مليون مسافر في الفترة ذاتها من 2018.
وأظهرت البيانات أن حجم الشحن الجوي منذ بداية العام 2019 حتى نهاية مايو، بلغ 68426 طناً، مقارنة ب 55467 طناً في الفترة نفسها من العام الماضي بنمو 23.4%.
ووصل حجم مناولة الشحن إلى34600 مناولة مقارنة ب 32231 مناولة خلال الفترة نفسها من العام الماضي وبنمو 7.3%، فيما بلغ حجم الشحن البحري الجوي 6758 طناً.
ونجح مطار الشارقة خلال الأشهر الخمسة الأولى في كسب شراكات جديدة في قطاع الشحن، مسجلاً نمواً بنسبة تزيد عن 20% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
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