شكرا لقرائتكم خبر عن التعرفة الجمركية التي يوافق عليها دعاة حرية وعدالة التجارة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

بيتر نافارو *

كل تخفيض في العجز بمقدار مليار دولار، يزيد عدد الوظائف في الولايات المتحدة بنحو 6000 وظيفة سنوياً، ما يعني أن تطبيق قانون المعاملة بالمثل يوفر ما بين 350 ألفاً و380 ألف وظيفة سنوياً.

يدفع المصدرون الأمريكيون تعرفة جمركية أعلى بشكل ممنهج في تعاملاتهم مع 100 أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة الأمريكية.

ويبدو التعامل المجحف واضحاً في الأسواق الصغيرة من الجزائر إلى زيمبابوي، مثلما يبدو واضحاً - مع مزيد من الضرر - في التعامل مع الأسواق الكبيرة مثل الصين والاتحاد الأوروبي وكوريا الجنوبية و الهند وفيتنام.

مصدر المشكلة هو مبدأ «الدولة الأولى بالرعاية» الذي تعتمده منظمة التجارة العالمية، والذي يحظر التمييز بين الشركاء التجاريين.

ويلزم مبدأ الدولة الأولى بالرعاية أي دولة عضو في منظمة التجارة العالمية بتطبيق الحد الأدنى من التعرفة الجمركية التي تفرضها على منتجات دولة مفضلة، على جميع الدول الأعضاء. ويبقى من حق الدولة العضو فرض تعرفة جمركية أعلى في حال لم تلتزم بالمعاملة بالمثل مع أي دولة.

هذا المبدأ يلحق الضرر بالدول ذات التعريفات الجمركية المنخفضة نسبياَ، مثل الولايات المتحدة الأمريكية. فعلى سبيل المثال تفرض واشنطن تعرفة الدولة الأولى بالرعاية على السيارات، بنسبة 2.5٪، بينما يفرض الاتحاد الأوروبي تعرفة أعلى بأربعة أضعاف - وتبلغ صادرات الاتحاد الأوروبي من السيارات إلى الولايات المتحدة ثلاثة أضعاف عدد السيارات التي يستوردها من أمريكا. وتفرض الهند تعرفة على السيارات أعلى من تعرفة الولايات المتحدة بعشرة أضعاف، وفي عام 2017، صدرت الولايات المتحدة 638 سيارة فقط إلى الهند بينما أصبحت الولايات المتحدة ثالث أكبر سوق لتصدير السيارات الهندية.

ولمعرفة حجم الإجحاف الذي يتعرض له المزارعون الأمريكيون ومربو الماشية والصناعيون جراء غبن عدم المعاملة بالمثل، أجرى مكتب السياسة التجارية والصناعية في البيت الأبيض دراسة شملت 132 دولة لم تعقد معها الولايات المتحدة اتفاقيات تجارة حرة، تمثل نسبة 60٪ من إجمالي حركة التجارة الأمريكية. وتبين أن المصدرين الأمريكيين سددوا تعرفة جمركية أعلى على 600 ألف منتج على مدى أكثر من ثلثي المدة الزمنية التي تناولتها الدراسة. وفرضت الهند تعريفات أعلى في 90 ٪ من الفترة الزمنية كما فرضت الصين تعرفة أعلى في 85٪ من الوقت، ما حال دون منح العديد من المصدرين الأمريكيين فرصة بيع البضائع بأسعار تنافسية لأكثر من ثلث سكان العالم. وللخلاص من مثل هذه المعاملة غير المتكافئة، حث الرئيس ترامب الكونغرس في خطاب حالة الاتحاد لعام 2019 على إقرار قانون المعاملة بالمثل في التبادل التجاري مع دول العالم. وسوف يتيح القانون إلزام أي شريك تجاري يفرض تعرفة جمركية مرتفعة على واردات بلاده أو يضع حواجز غير جمركية، بالجلوس إلى مائدة التفاوض. وفي حال رفض الشريك التجاري خفض تعريفاته أو رفع حواجزه الأخرى، فسيكون لدى الرئيس سلطة فرض الرسوم الجمركية الموازية.

ولتقدير النتائج المحتملة لتطبيق قانون المعاملة بالمثل على العجز التجاري السنوي الذي يزيد على 500 مليار دولار، استخدم المكتب حلول التجارة المتكاملة الذكية التي يعتمدها البنك الدولي لتحليل واحد من سيناريوهين. يفترض الأول أنه تحت الضغوط التي يفرضها الرئيس، سوف يخفض الشركاء التجاريون للولايات المتحدة معدلات التعرفة الجمركية على منتجات محددة. وافترض السيناريو الثاني أنه على الرغم من الضغوط، يرفض الشركاء التجاريون خفض معدلات التعرفة، وترفع الولايات المتحدة التعريفات إلى مستويات موازية. وكشف التحليل عن إمكانية خفض العجز التجاري حوالي 10٪، أي 54.3 مليار دولار في السيناريو الأول و63.6 مليار دولار في السيناريو الثاني. أما تأثيره على القطاعات الاقتصادية فتستفيد الزراعة والسيارات إذا تم تخفيض التعرفة الجمركية إلى مستويات موازية لتلك التي تفرضها الولايات المتحدة. وقدرت الصادرات الأمريكية من قطع غيار السيارات بنحو 11.3 مليار دولار، أو 9٪، في حين أن الصادرات الزراعية سترتفع 10.9 مليار دولار، أو 8.6٪. بالنظر إلى أن أكثر من 20٪ من المنتجات الزراعية الأمريكية يتم تصديرها، فسوف يترجم ذلك إلى زيادة إجمالية تقارب 2٪ في مبيعات المزارعين الأميركيين.

من أجل تقدير تأثير خفض العجز التجاري للولايات المتحدة من خلال سياسة تعرفة متكافئة، قدم معهد السياسة الاقتصادية النموذج القياسي التالي: كل تخفيض في العجز بمقدار مليار دولار، يزيد عدد الوظائف في الولايات المتحدة بنحو 6000 وظيفة سنوياً، ما يعني أن تطبيق قانون المعاملة بالمثل يوفر ما بين 350 ألفا و380 ألف وظيفة سنويا.

لكن هذا الاستنتاج قد يؤدي إلى إحباط مؤيدي التجارة الحرة من خبراء الاقتصاد الذين يصرون على أن التعريفات الجمركية الأعلى تؤدي دائمًا إلى تباطؤ النمو وتقليل فرص العمل. إلا أن عدم مساهمة الواردات في الناتج الإجمالي المحلي، يزيد من احتمالات تقليص النمو بسبب التجارة غير العادلة، بينما يعزز تضييق العجز التجاري من خلال زيادة الصادرات وانخفاض الواردات فرص النمو. وجاء معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي الذي كشفت عنه القراءة الثانية في ناتج الربع الأول من عام 2019 لتؤكد هذه المعطيات.



*مساعد الرئيس ترامب ومدير مكتب السياسة التجارية والصناعية (وول ستريت جورنال)