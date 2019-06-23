وفد ماليزي يطلع على ابتكارات «ساحة الأفكار» في «دو»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قام وفد رفيع المستوى من الحكومة الماليزية يتقدمه محمد رضوان بن مد يوسف، وزير تنمية مشاريع ريادة الأعمال في ماليزيا بزيارة عمل إلى مقر دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، للإعلان عن إطلاق حملات الحكومة الماليزية الهادفة إلى تشجيع سكان الإمارات لزيارة ماليزيا واستكشاف المعالم السياحية فيها بالاعتماد على منصات الإعلانات الرقمية الخاصة بشركة دو.

وكان في استقبال الوفد الزائر، فريد فريدوني، نائب الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة - حلول المؤسسات، إلى جانب عدد من أعضاء الإدارة العليا للشركة. وفي معرض حديثه عن الزيارة، قال ابن مد يوسف: «نعتقد أن منصات الإعلانات الرقمية الخاصة بشركة دو يمكنها أن تساهم في تحقيق أهدافنا التجارية والاستراتيجية للترويج للسياحة في ماليزيا بين سكان الإمارات العربية المتحدة».

ومن جانبه قال فريد فريدوني: «يسعدنا الترحيب بمحمد رضوان بن مد يوسف، وزير تنمية مشاريع ريادة الأعمال في ماليزيا والوفد المرافق له في إطار هذه المبادرة المميزة والفريدة مع الحكومة الماليزية، حيث تؤكد هذه الزيارة مدى جودة خدمات الإعلان الرقمي التي نقدمها وكيف أنها باتت تحظى باهتمام المعلنين الدوليين لتسويق منتجاتهم وخدماتهم بالإمارات». واطلع الوفد خلال الزيارة على أحدث الابتكارات والحلول التي يوفرها مركز ساحة الأفكار بما في ذلك حلول الخدمات الترفيهية التي طورتها دو بالتعاون مع شركة «جيجا لينك» الماليزية في سيارات الأجرة الخاصة بمؤسسة تاكسي دبي - حيث تشمل الحلول المبتكرة شاشات رقمية تفاعلية داخل سيارات الأجرة الخاصة بمطار دبي.