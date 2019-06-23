صندوق خليفة يمنح جمعية رواد الأعمال برامج دعم نوعية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

منح صندوق خليفة لتطوير المشاريع مؤخراً جمعية رواد الأعمال الإماراتيين حزمة من برامج الدعم النوعية تضمنت دعماً مالياً وفنياً ومبادرات مشتركة تهدف إلى تطوير مهارات رواد الأعمال المواطنين وتعزيز قدراتهم والمساهمة في تهيئة بيئة مناسبة للارتقاء بمشاريعهم الناشئة.

وقالت موزة عبيد الناصري، الرئيس التنفيذي بالإنابة في صندوق خليفة لتطوير المشاريع، إن صندوق خليفة يعتبر جمعية رواد الأعمال الإماراتيين شريكاً استراتيجياً، مؤكدة حرص الصندوق على التعاون والعمل معها عن قرب لتعزيز ونشر مفاهيم ريادة الأعمال .وأشارت الناصري إلى أن صندوق خليفة لديه الكثير من الأنشطة والفعاليات والمبادرات التي من شأنها أن توفر أشكالاً متنوعة من الدعم لرائد العمل مثل تأمين المشاركة في المعارض والمحافل المحلية والدولية وتوفير الإعفاءات ومنح أصحاب المشاريع الأفضلية في المشتريات الحكومية، فضلاً عن توفير حزمة من الاستشارات وبرامج التدريب المتقدمة .ودعت الناصري خلال اجتماعها مع رئيس مجلس إدارة جمعية رواد الأعمال الإماراتيين، سند المقبالي، بحضور خالد الفهيم، أمين سر الجمعية، وعدد من كبار موظفي صندوق خليفة لتطوير المشاريع، إلى تفعيل قنوات الاتصال والتواصل بين الطرفين لضمان تقديم أفضل الخدمات لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وأشاد سند المقبالي، رئيس مجلس إدارة جمعية رواد الأعمال الإماراتيين، بالدعم المالي والفني الذي قدمه صندوق خليفة للجمعية مؤكداً أن هذا الدعم سيساهم في تمكين الجمعية من تنفيذ بعض المبادرات النوعية الهادفة إلى تعزيز ثقافة ريادة الأعمال وتمكين رواد الأعمال المواطنين، مشيراً إلى أن الجمعية نفذت العديد من المبادرات والبرامج الناجحة والمؤثرة بالرغم من محدودية مواردها المالية.