معضلة «الكاش» تعرقل توسيع استثمارات شركات التأمين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: فاروق فياض



قالت وكالة «أيه إم بيست» في تقرير حديث صادر عنها إن متوسط مديونية شركات التأمين في الإمارات قد انخفض في الفترة المقارنة بين أعوام 2013-2017 لتصل إلى 104 أيام بعد أن كانت 131 يوماً والمقصود هنا أن الشركات تكون تحت ضغوط المديونية وخلو خزائنها من السيولة النقدية «الكاش» بحسب الأيام التي تمتد على مدار العام الكامل)، فيما وصلت في أوروبا إلى 7 أيام كمتوسط سنوي في 2017 مقارنة مع 10 أيام في 2013، فيما وصلت في بقية دول المنطقة وشمال إفريقيا إلى 77 يوماً كمتوسط سنوي في 2017 مقارنة مع 91 يوماً في 2013.

وأضافت الوكالة: بالرغم من تحسن متوسط مديونية شركات التأمين في الإمارات بحسب عدد الأيام سنوياً إلا أن مشكلة «الكاش» ما زالت تتسبب في قلق الشركات والمتمثلة في الحد من تسديد المستحقات المترتبة عليها كمطالبات فنية أو التوسع في الاستثمارات خاصة في الأسهم والسندات.

وأوضحت الوكالة: إن شركات التأمين في الإمارات تجني 71% من سيولتها النقدية من خلال حملة الوثائق مباشرة أو عبر وسطاء التأمين، و29% من خلال مستهلكين آخرين، وأوصت الوكالة بأن تنتهج شركات التأمين في الإمارات الآلية التي اعتمدتها نيجيريا مثالاً وهي «لا أقساط ولا تغطيات تأمينية» والتي نجحت خلالها في تخفيض متوسط مديونية الشركات بحسب الأيام سنوياً إلى 10 أيام فقط في 2017 مقارنة مع 103 أيام في 2010.