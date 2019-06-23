دبي تنتظر 3.5 مليون سائح خلال الصيف بنمو 5٪

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:أنور داود

تواصل دبي استقبال الزوار والسياح الدوليين خلال الموسم الصيفي، حيث تشير التقديرات إلى أن المدينة ستستقبل أكثر من 3.5 مليون زائر خلال أشهر الصيف يونيو ويوليو وأغسطس وذلك مقارنة مع 3.3 مليون سائح خلال الفترة المقابلة من العام 2018، بنمو بنسبة تصل إلى 5%.

وأطلقت المؤسسات الحكومية، فضلاً عن شركات القطاع الخاص من شركات طيران ومجموعات فندقية وشركات ووكالات سياحية ومشغلي الرحلات، والوجهات الترفيهية ومدن الملاهي والحدائق، العديد من المبادرات لدعم السياحة في دبي، الأمر الذي سينعكس على أداء القطاع.

تساهم العروض الترويجية من قبل المنشآت الفندقية التي تشمل خصومات على الليالي الفندقية بنسبة تتراوح ما بين 20% و 30%، في تقليل تكلفة المنتج السياحي، الأمر الذي يستقطب شريحة من الزوار ويحافظ على تدفقات السياح من جميع أنحاء العالم.

كما توفر بعض الفنادق في دبي إمكانية الدخول إلى الوجهات الترفيهية والمائية مثل «دبي باركس آند ريزورتس» و «آي أم جي» و«وايلد وادي» و«ملاهي لاجونا المائية».

وأكدت مصادر في قطاع الضيافة أن دبي تجاوزت السياحة الموسمية إلى السياحة المستدامة على مدار العام، حيث تزدهر حركة الزوار والسياحة إلى دبي في مختلف أوقات العام، ومنها فترة الصيف التي غالباً ما تشتهر بالهدوء، إلا أن تحول دبي إلى وجهة سياحية عالمية، غيرت هذا التوجه بالكامل.

وأشارت إلى أن دبي تحتضن عدداً كبيراً من الفنادق التي توفر خيارات متنوعة للسياحة من مختلف الشرائح والفئات، الأمر الذي يشجع السياحة الدولية لزيارة دبي، مشيرين إلى أن سهولة الوصول إلى دبي من خلال شركات الطيران الوطنية والعالمية، التي تسير مئات الرحلات يومياً إلى مطاري دبي وآل مكتوم الدوليين.

وتواصل الوجهات السياحية في دبي استقطاب الوفود من السياح والزوار الدوليين من مختلف الأسواق في العالم خلال فترة الصيف، وذلك في إطار تنوع المنتج السياحي الذي توفره المدينة، فضلاً عن الفعاليات الترفيهية التي تشهدها مراكز التسوق المميزة والوجهات العائلية والأماكن التراثية، حيث تزخر المدينة بالفعاليات والصفقات والعروض من خلال مهرجان مفاجآت صيف دبي.

وقال رياض الفيصل مدير عام شركة أصايل للسياحة والسفر، إن دبي تحولت إلى وجهة سياحية على مدار العالم، حيث تجاوزت الحركة السياحية الموسمية لتصبح حركة سياحية على مدار العام لكن بمستويات متفاوتة، مشيراً إلى أنه على الرغم من هدوء الصيف إلا أن هنالك طلباً جيداً من عدة أسواق وخاصة الخليجية.

وأضاف الفيصل، إن المبادرات التي تطلقها دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، فضلاً عن المنشآت الفندقية في المدينة، تساهم في زيادة أعداد الزوار إلى دبي، وذلك إلى جانب الفعاليات الترفيهية المتنوعة، مثل مهرجان مفاجآت صيف دبي وعالم مدهش، كما تساهم التسهيلات والحوافز التي أتاحتها الحكومة الإماراتية للسياح في دعم القطاع، من خلال إعفاء مرافقي الزوار ممن تقل أعمارهم عن ال 18 من رسوم تأشيرة الدخول خلال الفترة من 15 يوليو وحتى 15 سبتمبر من كل عام.

ومن جانبه، قال وليد العوا مدير عام فندق «تماني مارينا»، إن دبي أصبحت وجهة مثالية للترفيه والتسوق، إضافة للعديد من القطاعات حيث تضم الكثير من مدن الملاهي والحدائق المائية والمعالم السياحية المناسبة لجميع الأعمار، فضلاً عن مراكز التسوق المتنوعة، ولهذا أصبحت من الأسواق السياحية المهمة على مستوى العالم.

وأضاف العوا أن الفندق أطلق عروضاً ترويجية متنوعة للزوار والسياح سواء من السوق المحلية أو السوق الدولية، من خلال خصومات على الليالي بنسبة تصل إلى 15% من خلال الحجز المباشر.

عروض الطيران

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تساهم شركات الطيران الوطنية في دعم القطاع السياحي عبر أسعار مخفضة وعروض حصرية، من خلال «ماي إيماريتس باس» التي توفرها طيران الإمارات والتي تحول بطاقة الصعود إلى الطائرة إلى بطاقة عضوية حصرية، من خلال حسومات خاصة تصل إلى 50% فيما يزيد على 500 من أبرز وجهات التسوق والترفيه في الدولة. وبموجب برنامج «ماي إيماريتس باس»، فإن الفرصة متاحة أمام المسافرين على رحلات «طيران الإمارات» إلى دبي أو عبرها، اعتباراً من الأول من مايو الجاري وحتى 31 أغسطس المقبل، للاستفادة من أسعار خاصة، وذلك بمجرد إبراز بطاقات صعودهم إلى طائرات الناقلة وبطاقة تعريف شخصية.

33 مركزاً ترفيهياً

توفر دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي (دبي للسياحة)، بطاقة دبي باس، وهي بطاقة مسبقة الدفع ومتاحة للجميع، تتيح إمكانية الدخول مجاناً إلى 33 من أفضل مراكز الترفيه والوجهات والمعالم السياحية في جميع أنحاء دبي، ما يجعلها وسيلة مثالية للسياح لاستكشاف الخيارات العديدة من الوجهات ذات الطراز العالمي التي توفرها المدينة.وتوفر دبي باس باقات «اختر واحدة» والباقة «غير المحدودة»، مع قائمة للتمتع بالتجارب والمعالم السياحية الشهيرة. وتتضمن القائمة برج خليفة، برواز دبي، دبي باركس آند ريزورتس، أتلانتس النخلة، دبي، وآي إم جي عالم من المغامرات.