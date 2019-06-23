تركيا تخفف قواعد الدفع بالتقسيط لتحفيز الإنفاق المحلي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خففت تركيا من القواعد المتعلقة بالدفع بالتقسيط لمختلف السلع، طبقاً لما ذكرته وكالة الأناضول الرسمية التركية للأنباء نقلاً عن القواعد التي نشرتها الصحيفة الرسمية، والتي ربما تحفز الإنفاق المحلي لدعم الاقتصاد.

وقالت وكالة «بلومبيرج» للأنباء، أمس، إن الحكومة زادت رقم الحد الأقصى للأقساط للسلع الإلكترونية، بما في ذلك الكاميرات والأجهزة اللوحية (تابلت)، إضافة إلى أجهزة التلفزيون والهواتف المحمولة التي تكلف 3500 ليرة على الأقل(600 دولار).

وزادت الحكومة الحد الأقصى للأقساط للأجهزة المنزلية والأثاث، وستسمح بنظام التقسيط لشراء المجوهرات غير الذهبية.

وتهدف الإجراءات إلى تعزيز الإنفاق المحلي، وهو دافع رئيسي للاقتصاد التركي، في وقت يضعف فيه الاستهلاك ويزيد فيه التضخم أربع مرات عن المستوى الذي حدده البنك المركزي وهو 5 بالمئة.

وأظهرت البيانات التي نشرت الجمعة، أن مؤشر ثقة المستهلك تراجع إلى أدنى مستوى له، ويتوقع خبراء الاقتصاد أن ينكمش الاقتصاد بواقع 1.2% هذا العام. (د ب أ)