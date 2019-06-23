«اتصالات» و«دو» توفران خدمات التجوال حول العالم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: حمدي سعد

تواجه «اتصالات» و«دو» خلال الصيف سفر مئات آلاف المشتركين إلى خارج الدولة لقضاء العطلات، ما يؤدي إلى تراجع إيرادات خدمات الانترنت المنزلي والبيانات عبر الهواتف والأجهزة الذكية، بإطلاق عروض وباقات مكالمات هاتفية وبيانات بأسعار تنافسية لحث المشتركين على مواصلة استهلاك الخدمات خلال فترة الإجازات.

وتسعى «اتصالات» و«دو» إلى رفع إيرادات خدمات التجوال خلال هذه الفترة بهدف المحافظة على معدلات نمو جيدة خلال هذه الفترة التي تتزامن مع إعلان النتائج المالية عن الربع الثالث من كل عام، لتقدما أسعار خدمات منافسة لأسعار الاتصالات في الدولة التي يقضي المسافر إجازته السنوية فيها والبقاء على اتصال بشكل دائم عبر خط هاتفه الإماراتي.

وتساهم عروض البيانات على الهاتف المتحرك في توفير باقات بيانات ذات سعات كبيرة لإبقاء مستخدمي الهواتف على اتصال دائم بالإنترنت ومتابعة الحسابات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي على مدار اليوم.

ويسعى عملاء «اتصالات» و«دو» للبحث عن أسعار باقات بيانات ومكالمات هاتفية منافسة، فيما تراهن الشركتان على نوعية خدمات التجوال من حيث الانتشار الواسع لخدمات التجوال في عشرات من دول العالم بالإضافة إلى جودة الاتصالات الهاتفية وسرعات الانترنت، كما تلتزم «اتصالات» و«دو» بقرارات دول مجلس التعاون الخليجي لتخفيض خدمات التجوال المعمول بها حالياً.

من جهة أخرى تعمل «اتصالات» و«دو» لعقد شراكات مع شركات «طيران الاتحاد» و«الإمارات» و«فلاي دبي» لتقديم خدمات الانترنت عبر الهواتف والأجهزة المحمولة على طرز طائرات محددة، لمتابعة التصفح خلال السفر، لاسيما على الرحلات الطويلة.

في السياق، أعلنت «اتصالات» مؤخراً إطلاق خدمة «تجوّل كأنك في دارك» الجديدة، التي تمكن مشتركي «Freedom» لخط الفاتورة من الاستمتاع بالسعات المحلية من الدقائق والبيانات عند السفر خارج الدولة.

وقالت الشركة: إنه بات بإمكان عملاء «اتصالات» من خلال باقات «Freedom» الجديدة التمتع بالتجوال دون احتساب رسوم إضافية خارج الباقة، مع المرونة في اختيار ما يتناسب واحتياجاتهم، حيث يمكن الاشتراك بسعة البيانات فقط بتكلفة 100 درهم، أو اختيار سعة المكالمات فقط ب 200 درهم، علاوةً على توفّر خيار الاشتراك بسعة الدقائق والبيانات معاً بتكلفة 250 درهماً، وجميع تلك السعات صالحة لمدة أسبوع.

ويتم تطبيق رسوم خدمة «تجوّل كأنك في دارك» فور الاشتراك بها، والصلاحية تبدأ من أول استخدام أثناء التجوال على أي من شبكات شركاء التجوال المفضلين من «اتصالات»، والذين يغطون أكثر من 120 دولة، بما في ذلك إمكانية استخدام باقات التجوال أثناء رحلات الطيران. كما لا يتم تجديد الخدمة تلقائياً، إذ يتطلب إعادة الاشتراك عند انتهاء الصلاحية.

وأوضحت «اتصالات» أن باقات Freedom تتوافر مع 6 خيارات مختلفة لخط الفاتورة، تبدأ من 100 درهم وحتى 1000 درهم.

وأعلنت «دو»، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، إطلاق باقة تجوال جديدة تشمل دقائق لإجراء مكالمات صوتية غير محدودة إضافة إلى 2.5 جيجابايت من البيانات للاتصال بالإنترنت صالحة لمدة 7 أيام مقابل 300 درهم، بهدف تمكين مشتركيها من التواصل بشكل سلس ومنحهم مستوى أعلى من المرونة أثناء سفرهم إلى 174 بلداً حول العالم.

وقالت «دو» إن خدمات التجوال تشكل واحدة من المتطلبات الأساسية التي يركز عليها العملاء أثناء تخطيطهم للسفر إلى الخارج، لاستمرار التواصل مع أصدقائهم وعائلاتهم في دولة الإمارات أو الدول الأخرى من رقمهم الإماراتي وبأسعار معقولة، كما يمكن للعملاء من خلال الباقة الجديدة الاتصال بالإنترنت أو إجراء مكالمات صوتية (للمكالمات الصادرة فقط) لحجز سيارة الأجرة أو التأكد من الحجز الفندقي الخاص بهم وذلك حال وصولهم إلى وجهتهم.

وتتوفر باقة التجوال الجديدة لعملاء دو الذين يسافرون إلى 47 دولة بما في ذلك دول الخليج والمملكة المتحدة والولايات المتحدة والبلدان الأوروبية ومصر.

كانت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات قد أعلنت عن بدء مشغلي الهاتف المتحرك في الامارات تطبيق الاسقف السعرية الجديدة لخدمات التجوال في دول مجلس التعاون الخليجي تنفيذا للقرار رقم (4) لسنة 2015 لخفض أسعار التجوال الدولي لمستخدمي الهاتف المتحرك في دولة الإمارات للمسافرين من الإمارات إلى دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 42٪ في المتوسط.