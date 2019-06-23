

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: سامي مسالمة

شهدت عطلة نهاية الأسبوع انطلاقة مبشرة وقوية لفعاليات مفاجآت صيف دبي، والتي ستمتد على مدار 44 يوماً، تشهد خلالها المراكز التجارية المتنوعة في دبي تخفيضات كبيرة، إلى جانب فعاليات ترفيهية متنوعة تستهدف استقطاب العائلات بمختلف أفرادها؛ حيث تشهد المراكز التجارية منافسة قوية في جذب الزوار في ظل انعدام خيارات الترفيه الخارجي؛ بسبب الارتفاع الكبير في درجات الحرارة.

وقد شهدت المراكز التجارية اكتظاظاً كبيراً على مدار يومي الجمعة والسبت؛ إذ أغلقت بعض المراكز الأماكن المخصصة لركن السيارات لفترات محددة؛ نظراً لحجم الإقبال، في حين توافدت العائلات؛ للاستفادة من العروض والتخفيضات على مختلف السلع والمنتجات، والتي تأتي تزامناً مع موسم العطلة الصيفية واقتراب عيد الأضحى المبارك، وموسم الإجازات الصيفية. وسيستمر تقديم العروض والتخفيضات والفعاليات الترفيهية حتى الثالث من أغسطس/‏آب المقبل، وتعود الفعالية هذا العام في دورتها الثانية والعشرين لتضم تشكيلة من أفضل متاجر التجزئة في دبي، ولتلقي الضوء على مجموعة الوجهات السياحية والأنشطة الممتعة المتاحة في مختلف أرجاء المدينة خلال أشهر الصيف، ابتداءً من فعاليات المراكز التجارية، مروراً بالحفلات الموسيقية ووصولاً إلى عروض الشخصيات الكرتونية التي تلائم كافة أفراد العائلة.

قد غيّرت دبي مفهوم السياحة الصيفية وابتكرت نموذجاً فريداً؛ لتحفيز الحركة السياحية والتجارية؛ من خلال مفاجآت الصيف، وما تزخر به من فعاليات وعروض جاذبة، كما أن عدد السياح الذين تستقطبهم دبي خلال فترة الصيف يزداد باستمرار ومن مختلف أنحاء العالم، لعيش تجربة مفاجآت صيف دبي التي أعادت تعريف مفهوم موسم الصيف؛ من خلال عروض التجزئة والأنشطة الترفيهية الفريدة من نوعها.

وبعد بلوغ مفاجآت صيف دبي عامها الثاني والعشرين يواصل هذا الحدث المهم ترسيخ مكانة دبي كوجهة مفضلة للسياح إلى جانب المواطنين والمقيمين خلال فصل الصيف، والتي تشهد العديد من العروض الترويجية المبتكرة لمتاجر التجزئة يصاحبها الكثير من الأنشطة الترفيهية العائلية؛ لضمان استمتاع الزوار بعطلة وتجربة ترفيهية لا تنسى هذا الصيف، وقد تجاوزت استجابة المتسوقين حدود التوقعات مع انطلاق الفعاليات.

وقد تحولت مراكز التسوق في الإمارة منذ انطلاق مفاجآت صيف دبي إلى وجهات مفضلة لدى العائلات، الأمر الذي يساهم في تنشيط حركة الأسواق خاصة مع وجود مجموعة متنوعة من الفعاليات والأنشطة المقرونة بسلسلة من عروض التسوق والتنزيلات التي تعرضها متاجر التجزئة في تلك المراكز، والتي تشمل تخفيضات تصل في بعض الأحيان إلى 75% على تشكيلة واسعة من المنتجات، إضافة إلى جوائز قيمة تتنوع بين السيارات الفاخرة والمبالغ النقدية المجزية وغيرها العديد.

وقد ساهم التنسيق الذي قامت به دائرة السياحة والتسويق التجاري في الإمارة مع أبرز مجموعات التجزئة في جذب المستهلكين والزوار الذين توافدوا للاستمتاع بفعاليات صيف دبي، إضافة إلى اختبار تجارب التسوق المشوقة في العديد من مراكز التسوق في دبي، وكذلك في المحال التجارية المنتشرة في أماكن متفرقة؛ حيث إن هذه العروض الترويجية أتاحت لكافة المحال التجارية المشاركة فيها؛ وذلك للتنافس على جذب الزوار والمستهلكين في فترة الصيف التي تشهد درجات حرارة عالية تجعل من خيارات الترفيه خيارات محدودة.

«كريس فيد وعائلته» في ضيافة عالم مدهش

زار كريس فيد، مقدم برنامج «كريس فيد شو» الشهير والحاصل على العديد من الجوائز، «عالم مدهش» في يوم الافتتاح بصحبة طفلتيه نوشي وكيكي ووالديه اللذين يزوران دبي قادمين من أستراليا.

وقضت الطفلتان الجميلتان أوقاتاً مفعمة بالمرح والتسلية في منطقة العجلات ومنطقة الألعاب التفاعلية بالإضافة إلى منطقتي المهارات والمغامرات للأطفال، كما استمتعتا بمتابعة العروض الرائعة التي تقدمها منطقة «شوتايم». وحظي الزوار بفرصة التقاط الصور التذكارية في جلسة اللقاء والترحيب مع كريس فيد وشخصية مدهش المحببة.

يفتح عالم مدهش، الذي تنظمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة حتى 17 أغسطس في القاعات من 3 إلى 7، أبوابه من الساعة 12 ظهراً إلى الساعة 10 مساءً من الأحد إلى الخميس ومن الساعة 11 صباحا إلى الساعة 11 مساءً من الجمعة إلى السبت وفي جميع أيام العطل الرسمية.

«صفقة اليوم» من «بيفرلي هيلز»

تعود فعالية «صفقة اليوم» خلال الدورة الثانية والعشرين من مفاجآت صيف دبي، والتي ستشهد عروضاً ترويجية وصفقات لا تُفوّت في عدد من مراكز التسوّق حول المدينة. وتضم هذه الفعالية في أسبوعها الأول صفقات لعشّاق الموضة والأناقة، وتتوفر كل صفقة ليوم واحد فقط، لذا يجب على المتسوّقين التوجه إلى مركز التسوّق المختار للحصول على الصفقة المتاحة في ذلك اليوم.

يقدّم بيفرلي هيلز بولو كلوب في ديرة سيتي سنتر اليوم عرضاً خاصاً على الملابس الرجالية التي تضم قمصان البولو والقمصان الرسمية والبنطلونات، حيث يمكن الحصول على أي قطعة بسعر 99 درهماً، وذلك ابتداءً من الساعة 10 صباحاً وحتى نفاد الكمية.