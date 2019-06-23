«جي إف إتش» و«إتش هوسبيتاليتي» تطلقان فندقاً جديداً في البحرين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت مجموعة «جي إف إتش» المالية، عن توقيع اتفاقية مع مجموعة «إتش» لإدارة الفنادق والمنتجعات التابعة لمجموعة «أبوظبي كابيتال جروب»، وذلك لتشغيل فندق «ذا إتش آت هاربور رو» من فئة الخمس نجوم قيد التطوير حالياً بمشروع «ذا هاربور رو» المتميز، والواقع على الواجهة البحرية في قلب العاصمة البحرينية المنامة.

تمثل هذه الخطوة الحضور الأول في السوق البحرينية لمجموعة «إتش هوسبيتاليتي»، التي تتخذ من مدينة أبوظبي مقراً لها، كما تُعدّ إضافة قيّمة إلى محفظة العلامة المتنامية من الفنادق والمنتجعات الفاخرة حول العالم، والتي تشمل فندق «ذا إتش دبي»، ومنتجع «ذا إتش سيشل»، وفندق «سنتر فيل أند إكسبيرينسز مونتينيجرو»، وفندق «فيلا ضيافة» في المغرب، كما تشمل محفظة المجموعة أيضاً فندق «لو ميريديان فيشرمانز كوف» في سيشل، وفندقين آخرين قيد الإنشاء في مكة المكرمة وأبوظبي.

وستحتضن المنشأة الجديدة مجموعة من المرافق عالمية الطراز، بما فيها عدد من المطاعم العصرية وغرف الاجتماعات، بالإضافة إلى مسبح ونادٍ رياضي وغيرها من مرافق نمط الحياة الفاخر، والتي من شأنها جذب وتلبية احتياجات الزوار. ويتم بناء مشروع «ذا هاربور رو» وفق أرقى معايير التصميم والتشييد العالمية، حيث تم حتى الآن استكمال ما يقارب 60% من أعمال البناء ضمنه، ما يأتي بالتزامن مع التقدم السريع في إنجاز الأبراج السكنية الشرقية والغربية بالمشروع، والتي تنطوي على 322 شقة، إلى جانب مجموعة متميزة من مراكز التجارة والتسوق .

ومن جانبه، قال هشام الريّس، الرئيس التنفيذي لمجموعة «جي إف إتش» المالية: «يسرنا الإعلان عن إبرام هذه الاتفاقية مع فنادق «إتش»، والتي نجحت ببناء محفظة عالمية الطراز من المنشآت والعلامات التجارية المرموقة، بالإضافة لتسطير سجل حافل بالإنجازات والتميز على امتداد الأسواق الدولية، ويسعدنا أن يضم «ذا هاربور رو» الحضور الأول لفنادق «إتش» في السوق البحرينية، والذي يأتي كثمرة نجاح وعامل دعم لرؤية مملكة البحرين الرامية للنهوض بمكانتها كأحد مراكز السياحة والترفيه الرائدة على مستوى المنطقة، وذلك من خلال إضافة العديد من المنشآت ووجهات أسلوب الحياة العصرية الجديدة والمتميزة مثل فندق «ذا إتش آت هاربور رو»، ومع تقدمنا السريع نحو إنجاز المشروع، فإنه من دواعي سرورنا أن نقدم للسكان والمستثمرين فرصةً استثنائية لشراء الشقق الفندقية ذات العلامة الحصرية ضمن المشروع».

وقال كلاوديو كاباسولي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إتش هوسبيتاليتي»: «تُمثّل شراكتنا مع مجموعة «جي إف إتش» المالية إنجازاً آخر يُضاف لمسيرة نمو علامة فنادق «إتش»، ولاستراتيجيتنا الهادفة إلى نشر مفهومنا للفخامة ضمن مختلف الأسواق الإقليمية والدولية، والتي نثق بقدرتنا على توفير عروض لا تضاهى ضمنها».