فوز إماراتيتين في انتخابات غرفة التجارة الدولية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

في حدث غير مسبوق انتخبت سيدتان لعضوية مجلس إدارة غرفة التجارة الدولية - الإمارات بدورته السابعة، والتي عقدت أول من امس في مقر غرفة تجارة وصناعة دبي، حيث حصلت كل من نادية عبد العزيز على 39 صوتاً فيما حصلت فاطمة بالفقيه على 34 صوتاً ما يؤكد أن المرأة الإماراتية أثبت وجودها وتميزها في كل جوانب الحياة، وأن الانتخابات أسهمت في إيصال الكفاءات التي ستخدم قطاع الأعمال، من أجل بناء اقتصاد قوي وحر، وأن يكون المجلس متنوعاً ومتعاوناً ويمس احتياجات القطاع التجاري بمختلف فئاته وطبقاته. ويتألف مجلس إدارة الغرفة الدولية من 13 مقعداً، يتم شغل 5 منها عن طريق الانتخابات فيما يتم بقية شغل المقاعد عن طريق التعيين من الأمانة العامة لاتحاد غرف التجارة والصناعة وغرف التجارة الأعضاء بالدولة.

دورة ثالثة

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وعبر حميد محمد بن سالم، عقب تزكيته للدورة الثالثة على التوالي لرئاسة مجلس إدارة غرفة التجارة الدولية- الإمارات 2019-2021، عن سعادته بهذه الثقة التي حصل عليها، مؤكداً بأن هذه الثقة تعتبر فوزاً لقطاع الأعمال الإماراتي بأشمله، ويعكس مدى ثقة العالم الخارجي باقتصاد الإمارات.

ونوه ابن سالم، عن عزمه على مشاركات القطاع الخاص الإماراتي والمهتمين بمنتجات ومخرجات غرفة التجارة الدولية فيما يتعلق بالاقتصاد العالمي وحركة التجارة والاستثمار من خلال أنشطة غرفة التجارة الدولية، معربا عن تطلعه أن تشهد الفترة المقبلة انطلاقة بحيث تصبح الغرفة الدولية منصة فاعلة لتمكين مشاركة القطاع الخاص الإماراتي في الفعاليات العالمية وتقديم مختلف التصورات التي تخدم مصالحه.

تنفيذ المبادرات

وأكد المنتخبون الجُدد في مجلس إدارة غرفة التجارة الدولية للدورة الجديدة السابعة، على إكمال مسيرة المجلس السابق، ومتابعة تنفيذ المبادرات وفق منهجية وأهداف استراتيجية تؤكد المضي في ركب الطفرة التنموية ومعايشة رؤية الإمارات 2021، والسعي لزيادة أعداد الأعضاء، إضافة لتذليل التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال وخدمة مصالحه، موجهين شكرهم لأعضاء مجلس إدارة غرفة التجارة الدولية السابق على ما بذلوه من مجهودات في سبيل تحقيق الريادة للغرفة.

ونوه مجلس إدارة غرفة التجارة الدولية الجديد، بالتنظيم والآلية التي تم تطبيقها في الانتخابات التي مكّنت من إنجاحها واتسامها بالشفافية وتكافؤ الفرص بين المرشحين والمرشحات، والدور الذي بذلته لجنة الإشراف برئاسة المستشار عصام التميمي من استقبال طلبات جميع المرشحين من أصحاب وصاحبات الأعمال الأعضاء في الجمعية العمومية للغرفة الدولية والبالغ عددهم 106 أعضاء، والخروج بتشكيل أعضاء المجلس الجديد في ظل تطبيق أحدث الأنظمة الانتخابية والبرامج المتخذة في هذا السياق من إعداد القائمة الأولية للناخبين الذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات.

وشهدت الانتخابات الحالية تواجد أربعة وجوه جديدة في عضوية مجلس إدارة غرفة التجارة الدولية اثنان منها نسوية، فضلا إلى عضوية كل من سلطان جميع الهنداسي الذي تم تزكيته ليكون نائباً للرئيس، وعضوية صالح العبيدلي.