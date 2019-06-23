وفد من بلدية دبا الحصن يطلع على خدمات «مالية الشارقة»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

تعزيزاً لعلاقات الشراكة والتعاون التي تربطها مع مختلف الجهات الحكومية في الإمارة، استقبلت دائرة المالية المركزية بالشارقة مؤخراً، وفداً من بلدية دبا الحصن؛ بهدف الاطلاع على أبرز خدماتها، والتعرف إلى أحدث الأنظمة والبرامج المستخدمة في المجال المالي.

وكان في استقبال الوفد الذي ضم: جميلة دبل، وحنان سالم، وطالب بن صفر، هدى الياسي، مدير إدارة النظام المالي في دائرة المالية المركزية إلى جانب عدد من كبار العاملين في الإدارة؛ حيث رحبت بهم، وأكدت أهمية مثل هذه الزيارات في تعزيز التعاون وتطوير مجالات العمل.

واطلع وفد بلدية دبا الحصن على الأنظمة والتطبيقات الذكية التي تتميز بها دائرة المالية المركزية، والتي تشرف عليها إدارة النظام المالي، إضافة إلى خطة ومنظومة التحول الرقمي والذكي الخاص بالأنظمة والتطبيقات والتي تسعى البلدية لتفعيلها؛ مثل: نظام تحصيل، ونظام الإيرادات، ونظام المستودعات والمخازن، وغيرها من الأنظمة.

وقالت هدى الياسي: «قدمنا شرحاً تفصيلياً حول إدارة النظام المالي في الدائرة والجهود التي تقوم بها المالية المركزية؛ لتعزيز كفاءة النظام المالي في إمارة الشارقة، والتسهيل على المتعاملين من الأفراد والمؤسسات في الحصول على خدمات متطورة وسريعة وآمنة تواكب أحدث الأنظمة والبرامج والتقنيات العالمية».

وثمنت الياسي للوفد الزائر حرصه على الاطلاع على أفضل الممارسات المالية؛ من أجل الاستفادة فيها في بلدية دبا الحصن، وبهدف تحقيق التكامل مع مختلف الجهات المنضوية تحت مظلة حكومة الشارقة، مشيرة إلى أن الدائرة تضع خدماتها وبرامجها المختلفة في خدمة جميع الجهات الحكومية؛ الساعية إلى تعزيز النمو في الإمارة والدولة.

من ناحيتهم، أعرب أعضاء وفد بلدية دبا الحصن عن سعادتهم بهذه الزيارة التي أتاحت لهم التعرف إلى أفضل الممارسات المتبعة في إدارة المال العام، إلى جانب أنظمة العمل المتطورة التي تسهم في تقليل أوقات المعاملات، وتوفير التكاليف التشغيلية.وتتمثل رؤية دائرة المالية المركزية في السعي للوصول إلى ريادة مالية نحو العالمية؛ من خلال تطوير تقنيات مبتكرة؛ لتحقيق الاستقرار والاستدامة المالية، وبالاعتماد على ثلاثة توجهات استراتيجية رئيسية؛ هي: الاستقرار والاستدامة المالية، والخدمات المالية المبتكرة، والبيئة الداخلية المحفزة.