شكرا لقرائتكم خبر عن "وول مارت" تستعين بالذكاء الاصطناعي في تأمين متاجرها والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت "وول مارت" – أكبر شركة في العالم لتجارة التجزئة – أنها تستعيد بكاميرات مزودة بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي من أجل التحقق ومسح جميع السلع في متاجرها وتأمينها ضد السرقة.



وأفاد تقرير نشرته "بيزنس إنسايدر" أن هذه التكنولوجيا تم تعميمها على أكثر من ألف متجر في الولايات المتحدة خلال العامين الماضيين.



وأشارت الشركة إلى ان كاميرات الذكاء الاصطناعي تراقب كل بقعة من متاجرها الألف المشار إليها ويتم إدارتها وتسجيلها لدى الصرافين بشكل عادي.



وتعتمد آلية كاميرات الذكاء الاصطناعي على مشاهدة كل سلعة وتحركاتها حتى بيعها ودفع المشترين للصرافين مقابلها.

Advertisements



وتستهدف "وول مارت" حماية وتأمين متاجرها وعدم سرقة أي سلعة والمساهمة في تقليل أي مشكلات أو خسائر أخرى.



ومن الجدير بالذكر أن مشكلة سرقة السلغ قد كلفت شركات التجزئة الأمريكية اكثر من 47 مليار دولار عام 2017.



وتم تطوير المنظومة التكنولوجية أيضاً لمراقبة المخازن وعدم فقدان أي سلعة منها فضلا عن تقليل أخطاء المسح التقليدية.



وتجدر الإشارة إلى أن "وول مارت" و"أمازون دوت كوم" تستثمران بقوة في الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي من أجل تعزيز أنشطة المبيعات في متاجرهما.