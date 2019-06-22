وزير المالية من داخل البرلمان: مصر ستكون واحدة من أهم عشرة اقتصاديات فى العالم

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن معدلات النمو سترتفع خلال الفترة المقبلة، وإن مصر ستكون واحدة من أهم عشرة اقتصاديات فى العالم، مضيفًا أن الموازنة العامة للدولة استطاعت فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة أن تدعم النمو وتقلل العجز، متابعًا: "العجز تم تخفيضه من 12.7%، إلى 7.2%، والعام المالى سيصل إلى 6%".

وأضاف "معيط" فى كلمته خلال الجلسة العامة للبرلمان المنعقدة الآن لمناقشة الموازنة العامة للدولة للعام المالى المقبل، أن الحكومة تعمل على استعادة سوق الاستثمار مع كل هذة الصعوبات، مشيرًا إلى أن الموازنة العامة للدولة يتنافس عليها كل القطاعات واحتياجات الدولة، ومع كل ذلك بنزق لمزيد من الحماية الاجتماعية، ولمزيد من دعم قطاعات الصحة والتعليم والزراعة والصناعة".

فيما طلب الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان حذف كلمة "بنزق" من المضبطة، واستبدالها بكلمة "تعمل".

و قال وزير المالية، إن الحكومة أعدت مشروع قانون جديد لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ويتضمن العديد من الحوافز التمويلية والإدارية، ويتم مراجعته حاليا فى مجلس الدولة.