شكرا لقرائتكم اجتماع طارئ لوزراء المال العرب لدعم موازنة السلطة الفلسطينية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة – "الحياة" | منذ 54 دقيقة في 22 يونيو 2019 - اخر تحديث في 22 يونيو 2019 / 19:14

يعقد وزراء المال العرب اجتماعاً طارئاً غداً (الأحد) لبحث كيفية توفير شبكة الأمان المالي ودعم موازنة السلطة الفلسطينية، لمساعدتها في الأوضاع الصعبة التي تفرضها سُلطات الاحتلال باستقطاع المبالغ التي تُدفع لأسر الشهداء والأسرى الفلسطينيين من عوائد الأموال الفلسطينية الخالصة، مخالفة اتفاق باريس لعام 1994، الذي ينظم هذه العلاقة.



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وقال الأمين العام المساعد للجامعة العربية السفير حسام زكي، في تصريح له اليوم (السبت)، إن الاجتماع سيُعقد بدعوة من الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط بالتشاور والتنسيق مع الجانب الفلسطيني، لبحث توفير شبكة الأمان المالية لدعم فلسطين، وسيبدأ الاجتماع بجلسة افتتاحية يتحدث فيها الأمين العام لجامعة الدول العربية ووزيرا المال التونسي والفلسطيني، ومن يرغب من الوزراء والوفود المشاركة.

وأضاف زكي، أن الاجتماع يأتي تنفيذاً للقرار الصادر من الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب الذي عُقد يوم 21 نيسان (أبريل) الماضي في القاهرة، بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لافتاً إلى أن مجلس الجامعة العربية أكد في بيانه الختامي التزام الدول العربية دعم موازنة فلسطين، وتنفيذ قرار قمة تونس بتفعيل شبكة أمان مالية بمبلغ 100 مليون دولار أميركي شهرياً، دعماً لفلسطين، لمواجهة الضغوط السياسية والمالية التي تتعرض لها.

وأفاد الأمين العام المساعد للجامعة العربية، بأن الوضع المالي للسلطة الفلسطينية يحتاج إلى تعزيز بسبب الاستقطاعات الإسرائيلية للعوائد الفلسطينية، ما تسبب في مشكلة مالية كبيرة لها، معرباً عن أمله في أن يسفر هذا الاجتماع عن نتائج إيجابية.

وعن وجود مقترحات محددة من الجامعة العربية لتوفير الدعم المالي للجانب الفلسطيني، أوضح زكي أنه لا توجد مقترحات محددة، لكن الجانب الفلسطيني أعلن ترحيبه بالمنح والقروض من الدول أو الجهات المالية العربية، حتى تستطيع السلطة الفلسطينية أن تسترد الأموال المستحقة لها من الجانب الاسرائيلي، وترد تلك القروض لاحقاً.