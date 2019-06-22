شكرا لقرائتكم واشنطن تفرض عقوبات على 5 شركات تكنولوجية صينية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - واشنطن - أ ف ب | منذ ساعة في 22 يونيو 2019 - اخر تحديث في 22 يونيو 2019 / 18:24

فرضت الولايات المتحدة عقوبات على 5 شركات تكنولوجية صينية، في إطار الحرب التجارية التي تخوضها الولايات المتحدة والصين، قبل أيام من لقاء بين الرئيسين دونالد ترامب وشي جينبينغ.



وأدرجت وزارة التجارة الأميركية شركة "سوغون" الكبرى للالكترونيات، وثلاثة من فروعها لتصنيع الرقائق، ومعهداً معلوماتياً تابعاً للجيش الصيني، في قائمة الشركات التي يحظر عليها بيع الأدوات التكنولوجية. وتعتبر إدارة ترامب أن هذه الشركات "تصرفت ضد الأمن القومي أو مصالح السياسة الخارجية للولايات المتحدة".

وأثرت التوترات التجارية الحادة بين أكبر قوتين اقتصاديتين في قطاع التكنولوجيا، منذ منعت واشنطن في أيار (مايو) الماضي حصول شركة "هواوي"، ثاني أكبر شركة في العالم للهواتف الذكية، على التكنولوجيا الأميركية لأسباب أمنية.

ورداً على ذلك، أعلنت بكين إنشاء قائمتها السوداء للشركات الأجنبية "غير الموثوق بها". ومع ذلك، قررت الولايات المتحدة والصين استئناف الحوار على أعلى مستوى لمحاولة وقف هذا التصعيد التجاري الذي لا يمكن توقع نتائجه. ومن المقرر أن يلتقي ترامب وشي الأسبوع المقبل خلال قمة مجموعة العشرين في اليابان.