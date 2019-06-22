7 فوائد لانضمام المملكة لمجموعة FATF

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل علي شهاب - الدمام

أحصى مختصون ماليون 7 فوائد لانضمام المملكة لمجموعة العمل المالي FATF، مشيرين إلى أن الانضمام يأتي تتويجا لجهود المملكة المتميزة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وجهود استكمال التوافق مع منظومة التشريعات والأنظمة الدولية ذات العلاقة بجذب الاستثمارات، منوهين بأهمية إجماع دول العشرين وموافقة الاتحاد الأوروبي.

دور مؤثر

وأشار عضو اللجنة المالية بمجلس الشورى عبدالرحمن الراشد إلى أن السعودية كانت طوال الفترة الماضية عضوا مراقبا ضمن المجموعة الخليجية، وأن موقعها المهم ضمن مجموعة العشرين وفاعليتها في مواجهة غسل الأموال ودعم الإرهاب جعلها من القوى المؤثرة، فكانت عضويتها الكاملة في المجموعة أمرا واقعا، وكان ذلك اعترافا دوليا بدور المملكة في مواجهة الإرهاب وعمليات التمويل التي تصل إليه عبر غسيل الأموال.

ولفت الراشد إلى أن التوافق مع معايير ولوائح هذه المجموعة الحازمة ومقرراتها وتوافق المملكة معها يدعم تصنيف المملكة المالي عالميا ويدعم استقطاب المؤسسات المالية العالمية والاستثمارات في مختلف المجالات.

نقض عملي

بدوره أكد المحلل المالي والمصرفي فضل البوعينين أن انضمام السعودية‬ لمجموعة العمل المالي FATF اتخذ بالإجماع وبموافقة دول ‫المفوضية الأوروبية‬ ما يمكن اعتباره إنجازا للحكومة، ونقضا عمليا لاقتراح المفوضية السابق إدراج ‫السعودية‬ على قائمة سوداء للدول التي يشتبه في تهاونها مع تمويل الإرهاب‬ وغسل الأموال. ‬

وربط البوعينين بين قرار قبول عضوية المملكة والإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تقوم بها الحكومة؛ وبخاصة برنامج تطوير القطاع المالي أحد برامج رؤية 2030 الرئيسة، مضيفا أن ‏هذا الإنجاز للمملكة سينعكس إيجابا على سمعة القطاع المالي وكفاءته وثقة المجتمع الدولي به وجذب الاستثمار الأجنبي الذي يبحث عن الدول الأكثر أمنا وتطبيقا للمعايير الدولية فيما يتعلق بالقطاعات المالية.

جذب استثمارات

وذكر عضو اللجنة المالية السابق في مجلس الشورى المهندس صالح العفالق أن الانضمام إلى FATF سيدعم تقدم المملكة في مركزها ضمن دول العشرين بعد أن وصلت إلى المركز السابع، في الوقت الذي سيقدمها كرقم مهم في جذب الاستثمارات الدولية.

ولفت إلى أن المملكة بدأت مبكرا في مكافحة الأموال غير المشروعة ووضعت أقصى العقوبات على المتعاملين محليا ودوليا، حتى أصبح النظام المالي السعودي من أقوى الأنظمة عالميا، منوها بأن من أهم القطاعات التي ستستفيد من انضمام المملكة هي مشاريع الاستثمار الكبرى مثل نيوم والبحر الأحمر والقدية وغيرها.

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إثبات براءة

وأفاد رئيس لجنة الصناعة والطاقة بغرفة الشرقية إبراهيم آل الشيخ بأن انضمام المملكة الكامل للمجموعة، يثبت براءة المؤسسات المالية بالمملكة من أي علاقة من تسرب أموال تستخدم لدعم المجموعات الخارجة عن القانون.

ولفت آل الشيخ إلى أن انضمام المملكة للمجموعة المالية سيكون له دور مهم في جذب اهتمام المستثمرين للمشاريع الاستثمارية الجديدة وجعل السعودية إحدى أهم الوجهات الاستثمارية الدولية.

فوائد انضمام المملكة

01 تتويج جهود السعودية في التوافق مع الأنظمة الدولية

02 تأكيد جدية المملكة في مكافحة الأموال غير المشروعة

03 تحسين موقع المملكة ضمن دول العشرين

04 تحسين جاذبية المملكة الاستثمارية

05 دعم تصنيف المملكة المالي عالميا

06 تأكيد براءة المؤسسات المالية بالمملكة من تخرصات بعض المنظمات الدولية

07 إثبات صرامة الأنظمة والمعايير التي تتبعها ساما في مكافحة غسل الأموال.