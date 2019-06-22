بعد موافقة البرلمان.. ننشر قانون علاوات الموظفين ومنحة العاملين بقطاع الأعمال

كتب محمود حسين ينشر "اليوم السابع" نص مشروع القانون المقدم من الحكومة بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وتقرير فئة مالية مقطوعة للعاملين بالدولة، بعد موافقة البرلمان عليه فى مجموعه وإرساله إلى مجلس الدولة لمراجعته. وجاء نص مشروع القانون كالتالى:

مشروع قانون بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وتقرير فئة مالية مقطوعة للعاملين بالدولة. (المادة الأولى)

يكون...

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