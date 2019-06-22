شكرا لقرائتكم المصارف الكبرى في أميركا تتمتع بملاءة كافية في حال حدوث أزمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - واشنطن - أ ف ب | منذ ساعة في 22 يونيو 2019 - اخر تحديث في 22 يونيو 2019 / 15:34

أكد مجلس الاحتياط الفيديرالي الأميركي أن المصارف الكبرى في الولايات المتحدة تتمتع "بملاءة أكبر بكثير" مما كانت عليه قبل الأزمة المالية عام 2009، وقادرة على تحمل صدمة قاسية.



وقال المسؤول عن عمليات ضبط الأسواق في مجلس الاحتياط راندال كوارلز إن "مصارف الأمة الكبرى تتمتع بملاءة أكبر بكثير من ما قبل الأزمة في 2008-2009 ويفترض أن تكون في وضع جيد لدعم الاقتصاد بحد ذاته في حال صدمة قاسية". وأكد المجلس أنه راض عن 18 مصرفاً كبيراً، بعد مرحلة أولى من اختبارات الملاءة.

لكن في حال حدوث انكماش كبير، وهو ما كان فرضية اختبارات الملاءة لعام 2019 التي فرضها قانون دود فرانك، ستتكبد المصارف الـ18 التي تم اختبارها، في مقابل 35 العام الماضي، خسائر تراكمية تبلغ 410 بلايين دولار.

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وستكتمل هذه الاختبارات العامة في 27 حزيران (يونيو) الجاري بنتائج فردية سيسمح مجلس الاحتياط أو لا يسمح بموجبها بخطط توزيع رؤوس أموال هذه المصارف. وكان الفرع الأميركي لمصرف "دويتشه بنك" أخفق في هذه الاختبارات العام الماضي ولم يتمكن من الحصول على موافقة مجلس الاحتياط على خطته لتوزيع السيولة.

وأعلن المجلس حينذاك أن نشاطات "دويتشه بنك" داخل الولايات المتحدة فقط، تكشف وجود "نقاط ضعف مادية" في تخطيط توزيع رؤوس الأموال وكذلك "طرحه وفرضياته للواردات والخسائر في حال حدوث أزمة". ومنحت 3 مصارف أخرى ضوءاً أخضر مشروطاً لخططها لتوزيع السيولة هي بنك الأعمال "غولدمان ساكس" و"مورغان ستانلي" و"ستيت ستريت كوربوريشن".

وقال كوارلز إن النتائج الشاملة هذه السنة "كمية" ولا تشمل بعد تقييماً للمشاريع الفردية لإعادة توزيع السيولة لكل شركة، لكنها تؤكد أن "نظامنا المالي ما زال متيناً". وصرح مسؤول كبير في مجلس الاحتياط أن هذه المصارف العملاقة باتت لديها رؤوس أموال نظيفة أكثر مما كانت قبل الانكماش الذي نجم عن أزمة الرهن العقاري حتى في حال صدمة قاسية.