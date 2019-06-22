ارتفاع قياسي لأسعار الذهب في مصر.. وعيار 21 يسجل أعلى مستوى له منذ فبراير

كتب: ضياء السقا

ارتفعت أسعار الذهب، في السوق المصري، السبت 22 يونيو، بمقدار جنيهين، بعدما صعدت اليومين الماضيين حوالي 17 جنيها.

وسجل عيار 21 في الأسواق المصرية 650 جنيها للجرام، وهو أعلى مستوى للذهب في مصر منذ فبراير 2019.

ويأتي الارتفاع بالتزامن مع صعود الذهب عالميا لأعلى مستوى له في 6 سنوات، حيث ارتفعت أوقية الذهب من 1345 دولار إلى 1399 دولار.

وجاء متوسط أسعار الذهب في الأسواق المصرية السبت كالتالي:

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عيار 18 بـ 557 جنيها للجرام

عيار 21 بـ 650 جنيها للجرام

عيار 24 بـ 743 جنيها للجرام

سعر الجنيه الذهب 5208 جنيه

ملحوظة: الأسعار بدون إضافة المصنعية، وقد تختلف من محل لأخر.