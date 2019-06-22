شكرا لقرائتكم السعودية عضو في مجموعة "فاتف" لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلّح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض – "الحياة" | منذ 11 ساعة في 22 يونيو 2019 - اخر تحديث في 22 يونيو 2019 / 00:22

وافق الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي (فاتف) على منح السعودية مقعد عضو فيها، وتعدّ المملكة أول دولة عربية تحصل على هذه العضوية، وذلك في الاجتماع العام للمجموعة الذي عقد في مدينة أورلاندو بالولايات المتحدة الأميركية خلال الفترة 19 إلى 21 من حزيران (يونيو) الجاري.



و"فاتف" مجموعة معنية بإصدار المعايير والسياسات وأفضل الممارسات الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلّح.

ويأتي انضمام المملكة للمجموعة في الوقت الذي تحتفل فيه مجموعة "فاتف" بمرور 30 عاماً على تأسيسها وانعقاد أولى اجتماعاتها في العاصمة الفرنسية باريس عام 1989.

وجاءت الموافقة بعدما قدمت المملكة تقارير عن التقدم الذي حققته، موضحة الإجراءات والجهود التي بذلتها في تنفيذ خطة العمل المعتمدة من مجموعة العمل المالي.

يُذكر أن المملكة عضو مؤسس لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينا فاتف) منذ تشرين الثاني (نوفمبر) من عام 2004. وتلقت المملكة دعوة من مجموعة العمل المالي في بداية عام 2015، للانضمام عضو مراقب إلى عضوية "فاتف".

وجاءت الدعوة تثميناً لمكانة المملكة على المستويين الدولي والإقليمي، وللجهود والإجراءات التي تقوم بها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلّح، ووفائها بالمعايير والمتطلبات الدولية الصادرة في هذا الشأن، والتزامها الاتفاقات الدولية والثنائية كافة المتعلقة في هذا المجال.

وبعد تلقي الدعوة صدرت موافقة مجلس الوزراء بالبدء في إجراءات الانضمام إلى هذه المجموعة الدولية المهمة، إذ حصلت المملكة على مقعد عضو مراقب في المجموعة في شهر حزيران (يونيو) من عام 2015، على أن تقوم المملكة باستكمال إجراءات الانضمام ومنها إجراء عملية التقييم المتبادل للمملكة للحصول على العضوية في المجموعة.

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وأنهت المملكة عملية التقييم المتبادل في يونيو 2018، وأثبتت مدى فعالية وكفاءة إجراءات المكافحة التي تقوم بها الجهات المعنية في المملكة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلّح الذي تبيّن من خلال نتائجه ارتفاع مستوى فعالية وكفاءة إجراءات المكافحة في المملكة.

ويُعد حصول المملكة على عضوية مجموعة العمل المالي منسجماً مع جهودها وبرامجها المالية والاقتصادية وتحقيقاً لـ"رؤية المملكة 2030"، التي تهدف لدعم تنمية الاقتصاد الوطني وزيادة كفاءة القطاع المالي، وهي أحد الأهداف المهمّة لبرنامج تطوير القطاع المالي بقيادة وزارة المالية.

وبحصول المملكة على العضوية في مجموعة العمل المالي يكون عدد الأعضاء الدائمين في المجموعة حالياً 39 عضواً، ومنهم أبرز الدول المؤثرة على مستوى العالم مثل الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن وغالبية دول مجموعة الـ20، كما سيعزّز انضمام المملكة للمجموعة دورها في المحافل الدولية ويسهم في إبراز جهودها بشكل أكبر في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، وايجاد مزيد من التوازن الجغرافي للدول الأعضاء في مجموعة العمل المالي بوصفها دولةً لها ثقلها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. إضافة إلى ذلك فإنّ مشاركة المملكة بخبراتها وتجاربها مع الدول الأعضاء في المجموعة سيسهم في تطوير وإكمال المنظومة العالمية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح. وبعضويتها في المجموعة ستتمكن المملكة من الحصول على فرصة المشاركة بشكل مباشر في صياغة قرارات وسياسات "فاتف".

كما أن انضمام المملكة إلى مجموعة العمل المالي سيسهم في تعزيز وتطوير قدرات وخبرات المختصين في المملكة من خلال الاطلاع المباشر على تجارب وخبرات الدول المتقدمة والمشاركة في المناقشات المطروحة خلال الاجتماعات العامة للمجموعة، والمشاركة في أعمال وأنشطة فرق العمل.

وترأّس محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي رئيس اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال الدكتور أحمد الخليفي، وفد المملكة المشارك في الاجتماع.

وبهذه المناسبة، رفع الخليفي التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، لحصول المملكة على العضوية في مجموعة العمل المالي، مشيداً بالدعم الذي قدمته القيادة في هذا الجانب، الذي سيضاف إلى الإنجازات والمكتسبات التي تحققت للمملكة.

وثمّن المحافظ الجهود المبذولة والتعاون والتنسيق بين الجهات كافة المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلّح واللجان ذات العلاقة في المملكة التي أسهمت بشكل كبير في اجتياز المملكة عملية التقييم المتبادل والحصول على العضوية في المجموعة.

وأوضح الخليفي، أن هذا الإنجاز الذي تحقّق للمملكة هو تقدير للدور الكبير الذي تؤديه المملكة في مجال المكافحة على المستويين الدولي والإقليمي، وما تقدمه من دعم للجهود والإجراءات الدولية الرامية لمكافحة الجريمة بمفهومها الشامل بما فيها جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، وحرصها على العمل مع منظمات المجتمع الدولي المعنية بما يخدم مصالح الدول والشعوب.