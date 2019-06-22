الذهب يحوم حول 1400 دولار



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - صعد ما يزيد على 1.5% أمس الجمعة، قبل أن يعود وقت لاحق ليقلص خسائره لكن ظل يحوم حول مستوى 1400 دولار، في الوقت الذي تأثر فيه الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية سلباً بتلميحات مجلس الاحتياطي الاتحادي بخفض أسعار الفائدة. ومنذ يوم الأربعاء، ارتفع الذهب 70 دولاراً بعد تصريحات المركزي الأمريكي التي تميل إلى التيسير النقدي.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.2% إلى 1404.35 دولار للأوقية، بعد أن بلغ في وقت سابق بالجلسة أعلى مستوياته منذ الرابع من سبتمبر 2013 عند 1410.78 دولار، قبل أن يعود مرة أخرى ويقلص مكاسبه إلى 0.51%.