شكرا لقرائتكم خبر عن عراقيل العقود تحبط صفقة لـ «إكسون» في العراق بـ 53 مليار دولار والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قبل أسابيع فقط، بدا أن شركة الطاقة الأمريكية العملاقة «إكسون موبيل» بصدد المضي قدماً في مشروع بقيمة 53 مليار دولار؛ لتعزيز إنتاج العراق من النفط في حقوله الجنوبية، في خطوة مهمة لطموح الشركة بالتوسع في البلاد.
لكن بحسب ما صدر عن مسؤولين حكوميين في العراق، يساهم حالياً مزيج من الجدل بشأن التعاقد والمخاوف الأمنية، التي زادت؛ بفعل تصاعد التوترات بين إيران المجاورة للعراق والولايات المتحدة، في عرقلة الصفقة.
وقال أربعة من المسؤولين العراقيين الذين شاركوا في المباحثات وتحدثوا ل«رويترز» شريطة عدم الكشف عن هويتهم؛ بسبب حساسية المسألة إن المفاوضات تعثرت؛ بفعل بنود عقد، تعارضها بغداد.
وقالوا: إن نقطة الخلاف الرئيسية كانت السبل، التي اقترحتها «إكسون»؛ لاسترداد تكاليف التطوير الخاصة بها، مع استهداف الشركة تقاسم النفط المُنتج من حقلين، وهو ما يرفضه العراق قائلاً: إنه يمثل تعدياً على ملكية الدولة للإنتاج.
( رويترز)
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