ترامب وترودو يدعمان «الاتفاق الثلاثي»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بعد عام على خلافهما خلال قمة مجموعة السبع في كيبيك، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، أول أمس الخميس، اتفاقهما على الدفع قدماً بالاتفاق التجاري الثلاثي مع المكسيك، الذي يتردد الديموقراطيون الأمريكيون في المصادقة عليه.

وبعد غداء عمل مع الرئيس الأمريكي، التقى ترودو رؤساء كتل الحزبين في الكونجرس؛ لتشجيعهم على إقرار نص اقتصادي أساسي للدول الثلاث الموقعة.

وقال ترودو بعد اللقاء، للصحفيين في الكونجرس «بتجارة حجمها مليارا دولار (يومياً) بين البلدين، لا يمكننا تجاهل أهمية التجارة الحرة للعلاقات بين كندا والولايات المتحدة». وأضاف: «هذا يعني الكثير من الوظائف لبلدنا وثروة كبيرة للدول الثلاث».

وتابع رئيس الوزراء الكندي: إن «هذا يجعلنا في موقع لا نتنافس فيه بيننا، نحن ننافس العالم»، مؤكداً أن «ملايين الأشخاص والأعمال تعتمد على شراكة اقتصادية متينة بين بلدينا». (أ ف ب)