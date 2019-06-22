عروض مدهشة تميز انطلاق «مفاجآت صيف دبي» في دورته الـ 22

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

انطلقت أمس فعاليات الدورة الثانية والعشرين من مفاجآت صيف دبي، برعاية «بنك رأس الخيمة الوطني» و«ماستركارد»، وتخلل اليوم الأول من الحدث عدد من الفعاليات والعروض الترويجية، حيث شهد مول الإمارات ومراكز سيتي سنتر في دبي فعالية التخفيضات لمدة 12 ساعة، والتي تراوحت نسبتها بين 25 - 90%.

استمتعت العائلات بأجمل الأوقات في عالم مدهش، وكان عشّاق الكوميديا على موعد مع العرض الكوميدي المضحك «ذا لافتر فاكتوري»، كما رحّبت فنادق المدينة بزوّارها الذين حضروا للاستفادة من العروض الترويجية المميزة التي تقدّمها مجموعة من الفنادق خلال مفاجآت صيف دبي.

وتستمر مفاجآت صيف دبي حتى 3 أغسطس، حاملةً معها العديد من العروض الترويجية والفعاليات الترفيهية للمقيمين والزوّار على مدى ستة أسابيع.

وسيكون الأطفال على موعد مع العديد الأنشطة الترفيهية بصحبة شخصيتهم المفضلة «مدهش» والتي ستعود إلى «عالم مدهش» في مركز دبي التجاري العالمي وتستمر حتى 17 أغسطس.

وانطلقت خلال مفاجآت صيف دبي فعّالية تخفيضات لمدة 12 ساعة بدأت 12 ظهر أمس وتستمر حتى منتصف الليل في ستة مراكز تسوّق تابعة لمجموعة ماجد الفطيم وهي مول الإمارات وسيتي سنتر مردف وسيتي سنتر ديرة وسيتي سنتر معيصم وسيتي سنتر البرشاء وسيتي سنتر الشندغة.وتشهد مفاجآت صيف دبي هذا العام عودة صفقة اليوم حيث يقدّم الحدث للزوّار والمقيمين صفقة جديدة يوميا خلال الفترة من 22 يونيو وحتى 31 يوليو وسيتم الإعلان عن صفقة اليوم عبر شبكات التواصل الاجتماعي قبل 24 ساعة من انطلاقها.

من جهة أخرى تعود فعّالية «صفقة اليوم» خلال الدورة ال22 من مفاجآت صيف دبي، والتي ستشهد عروضاً ترويجية وصفقات لا تُفوّت في عدد من مراكز التسوّق حول المدينة. وتضم هذه الفعّالية في أسبوعها الأول صفقات لعشّاق الموضة والأناقة، وتتوفر كل صفقة ليوم واحد فقط؛ لذا يجب على المتسوّقين التوجه إلى مركز التسوّق المختارة؛ للحصول على الصفقة المتاحة في ذلك اليوم.

أما عشّاق الأناقة على موعد مع تخفيضات تتراوح بين 25 - 90 في المئة على مجموعة مختارة من العلامات التجارية في متجر السلام في وافي مول يوم السبت 22 يونيو/‏حزيران. تتوفر الصفقة ابتداءً من الساعة 10 صباحاً وحتى نفاذ الكمية.