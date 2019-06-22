كوالالمبور.. التقاء النهر في المدينة العالمية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعتبر كوالالمبور بين أكثر 5 مدن زيارة في العالم، وتحتوي على العديد من مراكز التسوق العالمية المستوى، والتي أصبحت عنصراً قوياً في قائمة الجذب السياحي إلى عاصمة ماليزيا.

ويلعب القطاع السياحي دوراً مهماً في اقتصاد المدينة، والتي تضم العديد من الفنادق الكبيرة، أما الوجهات السياحية الرئيسية في كوالالمبور فتشمل ساحة مرديكا، ومجلس البرلمان الماليزي، وآستانا بودايا، وآستانا نيجارا، وبرج كوالالمبور، بالإضافة إلى المتحف الوطني والسوق المركزي، ومساجد جاميك، ونغارا ومسجد الإقليم الفيدرالي.

عندما تشاهد عاصمة ماليزيا العالمية وقت وصول رحلتك الجوية إلى كوالالمبور، لن تصدق أنها قد أنشئت منذ 150 عاماً فقط. تعني كوالالمبور في لغة الملايو «التقاء النهر الموحل»، وعلى طول ضفتي نهر كلانغ هو، حيث نمت قرية تعدين القصدير الصينية هذه، لتصبح ليس فقط أكبر مدينة في البلاد، بل وواحدة من أكثر المدن إثارة في العالم.

كوالالمبور، مثل كافة أفضل العواصم في آسيا، مزيج رائع من القديم والحديث. تقف الأبنية الاستعمارية الجميلة التي تعود للقرن التاسع عشر في ميرديكا سكوير في ظلال بعض أكبر الرموز المعمارية وأكثرها حيوية في العالم، ولا أحد منها أكبر أو أكثر حيوية من برجي بتروناس التوأم الشهيرين، اللذين كانا يوماً أطول أبنية العالم. وعلى النقيض من ذلك، كهوف باتو في الضواحي الشمالية هي موطن لأكثر المعابد الهندوسية قداسة في البلاد ويتميز معهد بحوث الغابات الماليزي بممشى خلاب مغطى بقمم الأشجار، تماماً فوق الغابة المطيرة. المشهد الوحيد الممكن مقارنته مع ذلك هو عرض الأضواء المبهر الذي تقيمه كل ليلة يراعات كوالا سيلانغور.

المثلث الذهبي

وفي حين أن أكبر مدينة في ماليزيا لا تفتقر للمناظر، فهي أيضاً مكان رائع للتجول. المقطع العرضي من ثقافات مثل الملايو والصينية والهندية يعني أن المأكولات، مثلما يعني أن الأحاديث التي تسمعها في الشارع، متنوعة للغاية. السكان المحليون ودودون تجاه السياح، وباعتبارها مدينة عالمية، يتحدث العديد من السكان المحليين اللغة الإنجليزية، وهم سريعو الابتسامة وتسعدهم المساعدة في الإرشادات. اتجه في طريقك عبر وسط المدينة إلى غولدن ترايانغل (المثلث الذهبي)، وستجد أفضل المطاعم وأماكن السهر ومراكز التسوق، الكثير والكثير من مراكز التسوق. تحتوي كيه إل، كما يدعوها المحليون ومن يعرفون المدينة جيداً، على أكثر من 50 مركز تسوق، متضمنة اثنين من أكبرها في العالم، بيرجايا تايمز سكوير وميد فالي ميغامول.

أطعمة متنوعة

تتضمن أفضل المطاعم في كوالالمبور كل شيء، ابتداء من الأطعمة البسيطة التي تباع في الطرقات إلى المأكولات الراقية، وهنالك شيء مناسب لكل ميزانية فيما بينها. المدينة متخصصة بالطعام الآسيوي - ليس فقط بالماليزي، بل بالصيني والهندي - لكنها إلى حد كبير تقدم أيضاً طعاماً جيداً من كل مطبخ كبير حول العالم.

ولا بد من أن المطاعم التي لا تمتلك قائمة مأكولات لديها ثقة بنفسها تستحق الإعجاب. وقدم سيك يوين لزبائنه على مدار 60 عاماً أطباقاً شهية وبأسعار كانتونية استثنائية، ما يجعلك متأكداً من أن طهاته المخضرمين هم سادة على حرفتهم وملوك على مطابخ الحطب خاصتهم. ويضفي البناء الذي يقبع فيه المطعم والمصمم على طراز آرت ديكو جمالاً إضافياً على جمال المطعم.

أما قمة الجنوب (مأكولات الجنوب)، والذي يعتبر عامل ترحيب إضافياً في مشهد تناول المأكولات في قرية بانجسار، فيقدم أجزاء سخية من المأكولات الراقية الباعثة على الراحة في مكان تختلط فيه الأجواء الريفية بالحداثة. يركز المطعم على الوصفات القادمة من الجنوب مثل البامية وجامبالايا، لكن أبرز ما في القائمة هو بلا شك بريسكيت لحوم البقر المدخنة بلاك أنجوس، والتي يتم إعدادها على مدى 12 ساعة.

وفي مطعم وكافيه وونديرماما فإن الشيء الوحيد الأفضل من تصميم الديكور والذي يشعرك وكأنك تتناول المأكولات في أحد الأفلام، فهي المأكولات نفسها. ويبرع هذا المطعم في الأطباق المحلية والآسيوية، إلا أنه يقدم عروضاً لمأكولات غربية لا تقل روعة عن الأطباق المحلية والآسيوية، صنعت كلها مع لمسة عصرية. يقدم المطعم بعض المشروبات الكلاسيكية الكفيلة باختتام تجربة تناول المأكولات هذه بشكل رائع.

سحر التسوق

Advertisements

تحتوي كوالالمبور على 66 مركزاً للتسوق وبيع التجزئة والأزياء. ويساهم التسوق بين 20% و25% من إيرادات قطاع السياحة. وتقوم وزارة السياحة الماليزية بحدث ضخم للبيع والتسوق ثلاث مرات في السنة، في أشهر مارس ومايو وديسمبر، حيث يتم تشجيع جميع مراكز التسوق المشاركة لتعزيز كوالالمبور كوجهة تسوق رائدة.

وستريك المدينة أفضل ما عندها من خلال أسواقها المتنوعة. وللحصول على تجربة كوالالمبور الحقيقية، اتجه إلى سوق ليلي واستمتع بعينات من كل مناظر وأصوات وروائح المدينة. ابحث عن صفقات رابحة في الحي الصيني أو توقف في بريكفيلدز، موطن الحي الهندي، لتجربة المطاعم التي تقدم الأرز على أوراق الموز. وإذا لم تكن بعد جاهزاً للنوم بعد كل ذلك، اتجه إلى أكشاك ماماك. الزيارة إلى بيوت الكاري هذه التي تفتح أبوابها 24 ساعة في اليوم والمحبوبة من قبل الماليزيين على اختلاف جذورهم أشبه بليلة صغيرة في الخارج بحد ذاتها.

تسوق وتزوق

* تناول وجبة الفطور في إيمبي ماركت: باسار بارو بوكيت بينتانج - يعرف أكثر باسم إيمبي ماركت - أجواء نابضة بالحياة، صاخبة ومفعمة بالود. يمكنك أن تستمتع بقسط من الراحة أو بجلسة تتجاذب من خلالها أطراف الحديث مع التجار المحليين. أو قم بزج نفسك في بعض المرح مع وجبة من تشي تشيونج (لفائف معكرونة الرز) وتذوق القهوة التي تتميز بها هاينان في آه ونج كوه تي بينما تتجول في أنحاء السوق.

* انغمس في تجربة تناول المأكولات في ماماك ستال الذي يعمل على مدار 24 ساعة: الماماك الماليزيون - والذين هاجر أجدادهم من جنوب الهند - ليؤسسوا محال الكاري المتواضعة والنابضة بالحياة هذه، والتي يعمل الكثير منها على مدار 24 ساعة. يعتبر مطعم بانانا ليف «أوراق الموز» واحداً من أفضلها، والذي يقدم لزبائنه أطباق النودل المذهلة على أصوات شاشات التلفاز التي تعرض القنوات الرياضية.

* قدم دعمك وتشجيعك للفنانين في كوالالمبور: لطالما كان السوق المركزي في كوالالمبور يبيع المنتجات البسيطة فحسب، إلا أن التركيز تحول رويداً رويداً نحو المجتمع الفني في المدينة ومنتجاته. تذوق شيئاً من المأكولات المنتشرة في الأزقة، وتعرف إلى بناء السوق من طراز آرت ديكو ولا تنسى أن تحاول عقد صفقة تشتري من خلالها شيئاً من منسوجات الباتيك الماليزية الأصيلة بسعر جيد.

عرض الإمارات للعطلات إلى كوالالمبور

تطرح الإمارات للعطلات إلى كوالالمبور، عروضاً تبدأ من 2399 درهماً للشخص الواحد على أساس الإقامة في غرفة لشخصين. ويشترط الحجز والسفر من الآن وحتى 30 مارس 2020. ويغطي السعر تذكرة السفر في الدرجة السياحية مع طيران الإمارات، والإقامة 3 ليال في فندق آستانا كوالالمبور سيتي سنتر (5 نجوم)، بما في ذلك ضريبة الغرفة ورسوم الخدمة، وضريبة المغادرة من المطار، بالإضافة إلى 20% أميال سكاي واردز إضافية.