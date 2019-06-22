ترامب يدرس زيادة الحد الأدنى للأجور



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يدرس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إمكانية دعم مقترح بعض المرشحين لمنصب الرئاسة من الحزب الديمقراطي والمتعلق بزيادة الحد الأدنى للأجور الفيدرالية إلى 15 دولاراً في الساعة.

وذكر ترامب في تصريحات تلفزيونية أمس الجمعة أنه يفكر في ذلك الأمر، وأنه بالفعل أسس حداً أدنى للأجور لأن الأجور ارتفعت بالفعل بأكثر مما حدث خلال عدة عقود نتيجة للاقتصاد القوي.

وفي الوقت الحالي يبلغ الحد الأدنى للأجور الفيدرالية مستوى 7.5 دولار في الساعة، ولكن هناك عدد من الولايات والمواقع تمتلك معدلات أعلى.

وكان المرشحون لمنصب الرئاسة عن الحزب الديمقراطي تبنوا عدداً من مطالب العمال بزيادة الحد الأدنى للأجور، ومزيد من الحماية من المضايقات في مكان العمل، ويسعى الديمقراطيون من داخل مجلس النواب لتوفير الدعم لمشروع قانون يرفع الحد الأدنى للأجور عند مستوى 15 دولاراً.